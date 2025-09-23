قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
الرئيس السيسي: ملف المياه قضية وجودية لمصر
محافظ المنيا يسلم 45 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بعد تأهيلها بمركز سمالوط

أ ش أ

سلم محافظ المنيا عماد كدواني، اليوم /الثلاثاء/ 45 منزلا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بعد إعادة تأهيلها وتشطيبها بقرية طرفا بمركز سمالوط ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية الأورمان والبنك الأهلي المصري لإعادة تأهيل منازل القرى الأكثر احتياجاً بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم .


وذكرت المحافظة - في بيان اليوم/الثلاثاء/- أن المنازل التى تم إعادة تأهيلها بقرية طرفا تشمل 15منزلا هدم وإعادة بناء و30 منزلا إعادة تأهيل ورفع كفاءة، مشيرة إلى أنه تم تاثيثها وتجهيزها بكامل الأثاث والأجهزة الكهربائية، فضلا عن تسليم مشروعات تنموية للأهالي تشمل 24 رأس ماشية و 28 مشروعا صغيرا .

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

