محافظ المنيا يسلم 45 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بعد تأهيلها بمركز سمالوط

سلم محافظ المنيا عماد كدواني، اليوم /الثلاثاء/ 45 منزلا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بعد إعادة تأهيلها وتشطيبها بقرية طرفا بمركز سمالوط ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية الأورمان والبنك الأهلي المصري لإعادة تأهيل منازل القرى الأكثر احتياجاً بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم .



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم/الثلاثاء/- أن المنازل التى تم إعادة تأهيلها بقرية طرفا تشمل 15منزلا هدم وإعادة بناء و30 منزلا إعادة تأهيل ورفع كفاءة، مشيرة إلى أنه تم تاثيثها وتجهيزها بكامل الأثاث والأجهزة الكهربائية، فضلا عن تسليم مشروعات تنموية للأهالي تشمل 24 رأس ماشية و 28 مشروعا صغيرا .