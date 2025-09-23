قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في 24 ساعة.. 3 شهداء و15 مصابًا بنيران الاحتلال خلال توزيع المساعدات
إعلان جائزة بـــ10 ملايين دولار .. الخارجية الأمريكية: مكافأة لمن يرشد عن هذا الشخص
خلال الـ24 ساعة الماضية .. مستشفيات غزة تستقبل 38 شهيدًا و 190 إصابة جديدة
أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتفقد التجهيزات النهائية للسكن الفندقي للطلاب

مبنى الإسكان الفندقي
مبنى الإسكان الفندقي
ايمن رياض

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لأعمال التشطيبات النهائية بمباني الإسكان الفندقي المتميز بالمدن الجامعية داخل وخارج الحرم الجامعي، تمهيدًا لبدء تسكين الطلاب الوافدين والمغتربين.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة عدد من القيادات الجامعية، من بينهم الدكتور مدحت عثمان رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، والدكتورة سمية محروس مدير عام إدارة المدن الجامعية، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة والإدارة الهندسية.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن إنشاء السكن الفندقي للطلاب يأتي في إطار خطة الجامعة لتوفير بيئة سكنية راقية ومتكاملة الخدمات تليق بالطلاب، وتدعم جودة الحياة الجامعية، وخاصة للطلاب الوافدين الذين يمثلون جزءًا مهمًا من المجتمع الأكاديمي.

وشدد على ضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال حتى الانتهاء منها بالكامل وفقًا لأعلى المواصفات، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على وضع خطط مستقبلية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية وتطوير خدماتها بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب.

وشملت الجولة معاينة مبنى رقم (3) للطالبات داخل الحرم الجامعي، الذي يضم 120 غرفة فندقية بسعة 240 سريراً، و10 أجنحة مجهزة، بالإضافة إلى مبنيي "هـ" بمدينة الطلبة خارج الحرم الجامعي، بطاقة استيعابية مماثلة.

واطمأن رئيس الجامعة على أن الأعمال تُنفذ وفقًا لمعايير فندقية تضاهي مستوى الـ 3 نجوم، حيث تم تجهيز كل غرفة بحمام خاص، وسريرين منفصلين، وشاشة عرض، ومكتبين، وثلاجة صغيرة، ودولاب، إلى جانب جناح خدمات بكل طابق، بما يضمن بيئة متميزة ورعاية متكاملة للطلاب.

المنيا جامعة المنيا إسكان فندقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

القيد العائلي

المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025

ترشيحاتنا

الموسم الدراسي الجديد

احم أولادك من العقاب.. محظورات العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

بالصور

ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

تمرينة قاتلة على يوتيوب.. صرخة أخ فقد شقيقه بسبب لعبة خطيرة

تمرينة قاتلة على يوتيوب.. صرخة أخ فقد شقيقه بسبب لعبة خطيرة
تمرينة قاتلة على يوتيوب.. صرخة أخ فقد شقيقه بسبب لعبة خطيرة
تمرينة قاتلة على يوتيوب.. صرخة أخ فقد شقيقه بسبب لعبة خطيرة

بالأبيض الجرئ.. سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالتها فى حفل الفضائيات العربية

بالابيض الجرئ..سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالتها فى حفل الفضائيات العربية
بالابيض الجرئ..سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالتها فى حفل الفضائيات العربية
بالابيض الجرئ..سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالتها فى حفل الفضائيات العربية

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد