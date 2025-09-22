قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
أحمد السيد: عماد النحاس الأنسب للأهلي الفترة الحالية.. والقمة لا تخضع لأي حسابات
العلاقات المصرية الصينية.. شراكة استراتيجية راسخة تعزز التنمية والاستقرار
تستحق الأفضل دائماً.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح
رئيس الوزراء يحضر الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
قبل حفل الكرة الذهبية.. الاتحاد المصري يوجه رسالة لـ محمد صلاح
خروج مستشفى الرنتيسي بغزة من الخدمة.. الاحتلال يتعمد ضرب الخدمات الصحية
محافظات

محافظ المنيا يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس بنى مزار

ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس بمركز بني مزار، خلال جولة تفقدية أجراها اليوم، للاطمئنان على الانضباط و الالتزام داخل المؤسسات التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 .

شملت الجولة تفقد مدرسة بني مزار الرسمية المتميزة لغات، المقامة على مساحة 4700 م² وتضم 42 فصلاً (6 رياض أطفال – 18 ابتدائي – 9 إعدادي – 9 ثانوي). وافتتح المحافظ خلال الزيارة أعمال التنجيل الصناعي لملعب المدرسة على مساحة 450 م² بتكلفة 350 ألف جنيه، في إطار دعم الأنشطة الرياضية للطلاب. كما تفقد مدرسة بني مزار الرسمية للغات بالمحلج والتي تضم 31 فصلاً.

العام الدراسي الجديد

وهنأ المحافظ الطلاب والمعلمين والإداريين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً حرص القيادة السياسية على تطوير منظومة التعليم، بهدف بناء جيل قادر على تحقيق التنمية الشاملة والتصدي للتحديات. 

وشدد على توفير الأجواء التربوية السليمة والدعم الكامل لممارسة الأنشطة التعليمية والرياضية والفنية، موجهاً بمتابعة سير العملية التعليمية بشكل منتظم والحفاظ على النظافة العامة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس لتوفير بيئة مناسبة للتعلم.

من جانبه، أوضح صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الدراسة منتظمة بجميع مدارس المحافظة البالغ عددها 3251 مدرسة تستقبل نحو مليون و499 ألف طالب، مشيراً إلى استلام وتوزيع الكتب الدراسية، وتزويد المدارس بـ14 ألف تختة جديدة و500 سبورة لدعم العملية التعليمية.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، دخول 24 مدرسة جديدة الخدمة هذا العام بإجمالي 413 فصلاً بتكلفة 377 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ أعمال الإحلال الجزئي والكلي لـ26 مدرسة بإجمالي 477 فصلاً، ورفع كفاءة 68 مدرسة، وصيانة وترميم 28 مدرسة بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة بتكلفة تجاوزت 90 مليون جنيه.

 كما أشار إلى الانتهاء من استكمال مبنى الإدارة التعليمية ببني مزار، وجارٍ العمل في مبنى الإدارة التعليمية بملوي، مع طرح خطة لصيانة ورفع كفاءة 40 مدرسة خلال العام المالي القادم.

رافق المحافظ في الجولة: إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب، الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس أحمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، سارة محمد مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات، وإكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار.

محافظ المنيا العملية التعليمية مدارس العام الدراسي الجديد الأنشطة التعليمية

