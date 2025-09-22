رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أبناء الجامعة في أول أيام العام الجامعي 2025/2026

وانتشرت فرق الاستقبال على البوابات الرئيسية لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وتقديم الدعم والإرشاد لهم، وسط حضور قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومديري الإدارات والأطقم التنظيمية من الأخصائيين برعاية الطلاب.

وحرص رئيس الجامعة على توزيع هدايا تذكارية على الطلاب فور دخولهم، والتقاط الصور التذكارية معهم، في أجواء تعكس روح الأسرة الجامعية، وتعزز الانتماء وتبعث برسالة محفزة لبداية قوية لمسيرتهم التعليمية، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية الحركة وتوجيه الطلاب الجدد إلى كلياتهم.

وخلال الاستقبال، وجّه الدكتور عصام فرحات رسالة للطلاب الجدد، دعاهم فيها إلى الاستمتاع بالحياة الجامعية والمشاركة في الأنشطة الطلابية، إلى جانب التركيز على دراستهم لتحقيق التميز العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للإبداع والابتكار.



وأشار "د. فرحات" إلي أن بداية العام الجامعي يمثل انطلاقة جديدة نحو المزيد من التميز العلمي والبحثي، داعيًا الطلاب إلى استثمار فرص التعلم، والمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة التي تهدف إلى صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة أنهت أعمال الصيانة للمباني والمدرجات والمدن الجامعية، وأعلنت الجداول الدراسية، وأتمت توزيع الطلاب على الأقسام والشُعب، بما يضمن الجاهزية الكاملة لانطلاق العملية التعليمية من اليوم الأول.

أوضح أن برنامجًا متكاملًا أُعدّ لتعريف الطلاب الجدد بأنظمة الدراسة والخدمات الجامعية والأنشطة، مع تكثيف الجهود الأمنية والإدارية لتيسير عملية الدخول والخروج وضمان سلامة الطلاب.



شارك في التنظيم أسرة طلاب من أجل مصر وطلاب الاتحادات الطلابية والأسر الطلابية في استقبال زملائهم، من خلال تقديم الورود والهدايا الرمزية، وتوزيع الكتيبات الإرشادية التي تتضمن معلومات عن الكليات والأنشطة المختلفة، في مشهد يعكس روح التعاون والتلاحم بين طلاب الجامعة.