قفزة قياسية للذهب عالميًا .. 60 دولارًا في 24 ساعة |تفاصيل
الاعتراف بدولة فلسطين.. خطوة رمزية أم بداية لتحرك دولي جاد؟
مقتل 14 شخصا على الأقل في تايوان جراء إعصار راجاسا
هل زكاة المال تخرج من رأس المال أم الأرباح؟.. ماذا قال العلماء
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
التفاصيل الكاملة لانهيار عقار مكون من 3 طوابق بالمنيا.. صور
استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف وحشي إسرائيلي على غزة
العلاقة الزوجية .. الإفتاء: لا ينبغي للزوج طلب زوجته في 3 أوقات
هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟
مجدي عبدالغني: كنت أفضل من الخطيب أحيانًا.. ولم أعترض على الجوائز
في افتتاح أكاديمية الرقص الشرقي.. «دينا» ترد على الانتقادات |خاص
أحمد شوبير يهاجم لاعبي الأهلي: «النادي وفرلكم كل شيء.. أصلحوا من أنفسكم»
التفاصيل الكاملة لانهيار عقار مكون من 3 طوابق بالمنيا.. صور

انهيار عقار
انهيار عقار

شهدت مدينة المنيا، حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق دون وقوع أي إصابات او خسائر في الأرواح.

وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بجوار  بحي وسط مدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بقوات الدفاع المدني إلى مكان الحادث وتبين انهيار عقار مكون من 3 طوابق  بسبب أعمال حفر بقطعة أرض صادر لها ترخيص ومجاورة للمبنى.

وأسفر الانهيار عن تهشم سيارة وحفار بالإضافة إلى وجود تلفيات في المنزل الجانبي جاري حصرها.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة.

المنيا انهيار عقار إصابات

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
