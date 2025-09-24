التفاصيل الكاملة لانهيار عقار مكون من 3 طوابق بالمنيا.. صور

شهدت مدينة المنيا، حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق دون وقوع أي إصابات او خسائر في الأرواح.

وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بجوار بحي وسط مدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بقوات الدفاع المدني إلى مكان الحادث وتبين انهيار عقار مكون من 3 طوابق بسبب أعمال حفر بقطعة أرض صادر لها ترخيص ومجاورة للمبنى.

وأسفر الانهيار عن تهشم سيارة وحفار بالإضافة إلى وجود تلفيات في المنزل الجانبي جاري حصرها.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة.