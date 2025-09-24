محافظ المنيا: نسعى لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، سير العملية التعليمية بعدد من مدارس المحافظة، وذلك للوقوف على الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2025، والتأكد من تهيئة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية وبناء الإنسان.

استهل المحافظ جولته بتفقد مدرسة اللمطي الابتدائية بمدينة المنيا، المكونة من خمسة أدوار وتضم 14 فصلاً، والتي شملتها أعمال تطوير ضمن برنامج “مدارس آمنة” المنفذ من هيئة إنقاذ الطفولة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم. وشملت الأعمال إعادة تأهيل الملاعب والأفنية، تبليط الممرات بالإنترلوك، إعادة تشكيل حديقة الأطفال بالألعاب والحواجز الخشبية، تعلية الشبابيك واستبدال الزجاج بمواد آمنة ضد الكسر، فضلاً عن صيانة شاملة لدورات المياه، وتجديد الأثاث المدرسي ودهان الفصول والمباني، إلى جانب تطوير المداخل والممرات بالجرانيت والرخام وإنشاء مظلات (برجولات) لحماية الأطفال.

وتفقد المحافظ مدرسة ناصف الإعدادية بنين، التي تم رفع كفاءتها بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية، والمقامة على مساحة 1035 م² وتضم 24 فصلاً. وخلال الجولة تابع انتظام الدراسة داخل الفصول، واستمع إلى شرح قدمه المعلمون للتلاميذ.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مدرسة الحديثة الإعدادية بنات، المقامة على مساحة 4000 م² وتضم 39 فصلاً، حيث حضر جانباً من حصة العلوم وتفاعل مع الطالبات واستمع إلى شرح المدرسين.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي قطاع التعليم أهمية قصوى باعتباره أساس بناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشيداً بجهود كافة الشركاء في تنفيذ المشروعات التعليمية وتطوير المدارس، بما يضمن الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

رافق المحافظ خلال الجولة: الدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، صابر عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم، المهندس أحمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، الدكتور بهاء حسن مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا.