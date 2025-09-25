المنيا تستقبل سياح من إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا لزيارة المعالم الأثرية

استقبلت محافظة المنيا وفودا من السائحين الأجانب لزيارة المعالم الحضارية والأثرية هناك.



وأكد محافظ المنيا عماد كدواني - بهذه المناسبة- أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية بما يضمن راحة الزائرين ويعزز السياحة بالمحافظة .



وقال المحافظ - فى بيان صحفي اليوم "الخميس" - إن الحركة السياحية بالمنيا تشهد رواجاً ملحوظاً مع بداية الموسم الشتوي،حيث استقبلت منطقة آثار تل العمارنة وبنى حسن وتونا الجبل وفودا سياحية من دول إنجلترا وفرنسا و ألمانيا والنمسا،وقال إن الإقبال المتزايد يعكس الثقة العالمية في المقاصد السياحية المصرية.



يذكر أن المنيا تزخر بالعديد من المواقع الأثرية المميزة والمهمة وهي "منطقة آثار الأشمونين، وبني حسن، وتل العمارنة، وتونا الجبل، ودير جبل الطير أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة،إضافة إلى منطقة آثار البهنسا التي تضم آثاراً فرعونية وقبطية وإسلامية".