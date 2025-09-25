تموين المنيا: ضبط 308 مخالفات خلال حملات موسعة على المخابز والأسواق

كثفت مديرية التموين بالمنيا حملاتها الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومحطات المواد البترولية، للتصدي للتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان جودة وتوافر السلع المعروضة للمواطنين.



وأوضح وكيل الوزارة المهندس حلمي الزهري، أن الحملات أسفرت عن ضبط 308 مخالفات تموينية متنوعة، من بينها 239 مخالفة بالمخابز شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، التصرف في الدقيق البلدي المدعم إلى جانب ضبط صاحب مخبز مغلق بقرار إداري استمر في الإنتاج بالمخالفة للقانون، كما تم ضبط كميات من السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، بينها 5 أطنان سماد مدعم و10 شكاير دقيق بلدي، إضافة إلى مصنع لتعبئة السكر التمويني مارس الغش بطرح سكر ناقص الوزن.



وأضاف أنه تم تحرير 61 محضراً في الأسواق شملت طرح سلع بدون فواتير ومجهولة المصدر، وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وسلع منتهية الصلاحية، بجانب مخالفات لعدم حمل شهادات صحية أو الإعلان عن الأسعار.



وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 5 محاضر بينها محضر لتجميع 25 أسطوانة بوتاجاز منزلية بغرض بيعها بالسوق السوداء، فضلاً عن مخالفات أخرى لعدم ممارسة النشاط وعدم انتظام القيد في السجلات.

