بسبب وجبة فاسدة.. إصابة 4 أشخاص بالتسمم في أبو قرقاص بالمنيا

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكامله لإصابة 4 أشخاص من أسرة واحده بالتسمم الغذائي إثر تناول طعام فاسد بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغا من هيئة الإسعاف يفيد بورود إخطار، يتضمن إصابة 4 أشخاص بتسمم بإحدى قرى مركز أبو قرقاص.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وتبين إصابتهم بتسمم إثر تناول طعام فاسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية والحالة الصحية مستقرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

