قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة اليوم الجمعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة
بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.. الجيزة تطلق شعار الهوية البصرية الجديد
وظائف خالية في بنكي مصر والقاهرة بتلك التخصصات.. قدم الآن
مأساة كل عام .. أهالي جزيرة داود يستغيثون بعد فيضان النيل في المنوفية
الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 129 مليون جنيه
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث مصنع المحلة وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا
الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7
جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مناطق في محيط ميناء غزة وحي الرمال
10 شهداء فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص جيش الاحتلال
المركزي لمتبقيات المبيدات وهيا ينظمان ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب وجبة فاسدة.. إصابة 4 أشخاص بالتسمم في أبو قرقاص بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكامله لإصابة 4 أشخاص من أسرة واحده بالتسمم الغذائي إثر تناول طعام فاسد بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغا من هيئة الإسعاف يفيد بورود إخطار، يتضمن إصابة 4 أشخاص بتسمم بإحدى قرى مركز أبو قرقاص.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وتبين إصابتهم بتسمم إثر تناول طعام فاسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية والحالة الصحية مستقرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

المنيا ابوقرقاص التسمم الغذائي إصابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

إيران و إسرائيل

القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل

جيش الاحتلال

مليون مكالمة في الساعة.. فضيحة تجسس تدفع مايكروسوفت لقطع خدماتها عن الجيش الإسرائيلي

ترشيحاتنا

الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف

قصص الأنبياء تجسد قوة التوكل واليقين بالله خلال الشدائد والمحن

خالد قاسم

خالد قاسم: تطبيق المواعيد الشتوية للمحال يرشد الاستهلاك ويضبط الشارع

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية العسكرية

بالصور

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

بطارية أسرع وعمرها أطول.. ستيلانتس تبتكر طريقة ذكية للسيارات الكهربائية

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد