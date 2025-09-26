مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث مروري بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 2 آخرين إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى بإحدى قرى مركز المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغا من النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ملاكي على طريق قرية سوداة ووجود متوفين ومصابين في دائرة مركز المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وتم إيداع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين إنهاء الإجراءات، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.