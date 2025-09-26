محافظ المنيا: حل مشكلات الري بعدد من قرى مطاي وبني مزار

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الاستجابة الفورية لجميع الشكاوى، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة التفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم.





وفى هذا الإطار، تواصل محافظة المنيا، من خلال إدارة الرصد الإعلامي، متابعة ما يتم رصده من استغاثات المزارعين وأهالي القرى، سواء على الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا أو مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بشأن مشكلات الري وتراكم المخلفات بالترع والمصارف، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة لسرعة التعامل مع هذه المشكلات حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق المواطنين.

استجابة فورية

وجاءت أبرز الاستجابات خلال الفترة الماضية على النحو التالي:

قرية أبوان – مركز مطاي: عدم تطهير مسقى حوض البسيوني منذ 3 سنوات، وتم الدفع بحفار لبدء الأعمال.

• قرية أبجاج الحطب – مركز مطاي: شكوى من كوبري يهدد حياة الأطفال، وتم عمل سور حماية حفاظاً على التلاميذ.

• قرية المرجوشي – مركز مطاي: عدم تطهير مسقى الإصلاح الزراعي، وتم إنزال حفار وتطهيره بالكامل.

• قرية جوادة – مركز مطاي: عدم وصول المياه بسبب تراكم الطمي بترعة دفش “التعلب”، تم الدفع بحفار وتمت أعمال التطهير.

• قرية الحلوة – مركز مطاي: تراكم القمامة بترعة سري باشا أمام المنازل، وتم رفع المخلفات بالكامل.

• قرية المعطن – مركز بني مزار: امتلاء ترعة سري الدين بالمخلفات والحيوانات النافقة، حيث قامت هندسة الري بتطهيرها، مع متابعة مستمرة حتى رفع جميع المخلفات الناتجة عن التطهير.

• قرية ساقولا – مركز بني مزار: شكاوى من إلقاء الأهالي الحيوانات النافقة بالترعة، وتم تطهيرها وإعادتها للخدمة.

• قرية معصرة حجاج – بني مزار: شكوى من تلوث الترعة، وتم تطهيرها بالكامل.

ودعت محافظة المنيا المواطنين إلى متابعة الصفحة الرسمية للمحافظة للتعرف على الجهود والإنجازات أولاً بأول، وتقديم المقترحات والشكاوى، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصدرها الرسمي الموثوق.