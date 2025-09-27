اليوم.. بدء تشغيل مجمع المواقف المطوّر بالمنيا لنقل خطوط مراكز الجنوب

تعلن محافظة المنيا بدء العمل بمجمع المواقف المطوّر بمدينة المنيا، اعتباراً من فجر اليوم السبت 27 سبتمبر الجاري، ليشمل كافة خطوط السير المقررة من مراكز الجنوب بالمحافظة ملوي – ديرمواس – أبوقرقاص ، فضلًا عن خطوط المحافظات الأخرى.

وتؤكد المحافظة على السائقين الالتزام الكامل بالتواجد داخل المجمع وعدم التحميل خارجه، وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

كما تهيب المحافظة بالمواطنين التعاون والالتزام بركوب السيارات من داخل المجمع حفاظاً على النظام وسلامة الجميع.

يذكر أن مجمع المواقف الجديد مدعوم بأنظمة تشغيل حديثة وكاميرات مراقبة، ومظلات ودورات المياه وكافيتريا لخدمة المواطنين، إلى جانب صناديق للقمامة للحفاظ على النظافة العامة ومنظومة للإنارة



وتصل مساحة مجمع المواقف 6 آلاف متر مربع، ويضم 7 باكيات عرض و8 باكيات طول بطاقة استيعابية تتجاوز 1000 سيارة ميكروباص، لخدمة مراكز "ملوي – ديرمواس – أبوقرقاص"، إضافة إلى خطوط المحافظات: "القاهرة – بني سويف – أسيوط" بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.

