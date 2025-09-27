قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا يتفقد أعمال البعثة الأجنبية المشتركة بمنطقة زاوية سلطان

ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرص المحافظة على إبراز المقومات الأثرية والسياحية التي تزخر بها، ودعم جهود البعثات الأجنبية في أعمال التنقيب والاكتشافات الأثرية، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ أعمال البعثة الأجنبية المشتركة من ألمانيا وبلجيكا و هولندا وإيطاليا بمنطقة زاوية سلطان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، والذي جاء هذا العام تحت شعار السياحة والتحوّل المستدام.

واستمع المحافظ لشرح من أعضاء البعثة حول طبيعة العمل الميداني وطرق التنقيب والإجراءات المتبعة في حال العثور على القطع الأثرية، وكيفية تسجيلها وحفظها وفق المعايير العالمية.

كما اطّلع على مجموعة من عينات الفخار الأثري والعظام البشرية التي عُثر عليها، والتي تساعد الباحثين في دراسة طبيعة الأمراض التي كانت منتشرة في العصور القديمة، بما يفتح آفاقاً جديدة لفهم أنماط الحياة لدى المصري القديم.

وأكد المحافظ أن ما تشهده المنيا من أعمال تنقيب وبعثات أثرية يُعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، ويمثل رافداً مهماً لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال ربط الاكتشافات الأثرية بالترويج السياحي وتنشيط الحركة السياحية الوافدة.

وتُعد منطقة زاوية سلطان من أبرز المواقع الأثرية بالمحافظة، حيث تضم بقايا هرم يعود لعصر الأسرة الثالثة، والذي يُقال إنه أقدم بناء حجري في التاريخ، إلى جانب مقبرة نفر سخرو من عصر الدولة الحديثة، الذي بدأ عمله كاتباً بالقصر الملكي ثم أصبح حاكماً للإقليم. وتتميز المقبرة بمناظر فنية نادرة تُجسّد الحياة اليومية للمصري القديم، إلى جانب مشاهد دينية تمثل جنازة صاحب المقبرة ورحلته المقدسة إلى أبيدوس والعودة.


رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة والدكتور سعيد محمد رئيس مركز و مدينة المنيا أحمد فتحي صديق مدير عام آثار المنيا، ماريان ماهر بشرى مدير هيئة تنشيط السياحة.

