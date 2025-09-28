قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ مصادرة الماشية الهائمة في الشوارع
التخطيط: 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
وزير التعليم يتدخل لحل ازمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانه على خسارته
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
مصرع 6 عناصر إجرامية متورطين فى 126 جريمة سرقة وقتل بقنا
محافظات

محافظ المنيا: حملة 100 يوم صحة تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 351 ألف مواطن

توقيع الكشف الطبي على المرضى
توقيع الكشف الطبي على المرضى
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن حملة 100 يوم صحة تواصل فعالياتها بجميع مدن وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والعيادات الثابتة والمتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانًا وعلى مدار اليوم، منذ انطلاقها في 15 يوليو الماضي.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة نجحت حتى الآن في تقديم خدماتها لأكثر من 351,769 مواطنًا، مؤكدًا أنها تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير رعاية متكاملة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول بالخدمة الصحية إلى جميع المواطنين وتحسين جودة الحياة الصحية للأسرة المصرية.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرات الصحية التي تنفذها الحملة شملت فحص 116,281 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، وتنفيذ 113,471 استبيانًا للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وفحص 56,123 مواطنًا للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، إلى جانب فحص 22,544 مواطنًا من المقبلين على الزواج.

كما تضمنت الحملة فحص 27,503 طفلًا حديث الولادة للكشف عن ضعف السمع، و11,376 سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، فضلًا عن فحص 2,357 طفلًا للأمراض الوراثية، وإجراء الفحوص الطبية لـ 2,114 مواطنًا في إطار مبادرة رعاية كبار السن.

المنيا محافظ المنيا الكشف الطبي

