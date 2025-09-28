قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة
وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"
تصاعد الحرب في غزة.. مصر تواصل دورها السياسي والإغاثي دعماً للشعب الفلسطيني
وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تحويل خطط التكيف المناخي إلى مشروعات واقعية تخدم المواطن
الرئيس السيسي يؤكد محورية دور بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في دعم دول القارة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.. ويؤكد ضرورة تعزيز التجارة ودعم التصنيع القاري
انفراجة في أزمة شروق وفا بعد تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة
4700 قطعة جديدة..بيان هام من الإسكان بشأن طرح أراض ضمن مبادرة بيت الوطن
خلال زيارته للغربية|وزير التعليم يتحدث مع المعلمين عن البكالوريا وتحديات المنظومة
دفعات جديدة من المساعدات تغادر الأراضي المصرية إلى غزة
ماذا تفعل عن حدوث أمر يسرك؟.. اتبع هذه السنة النبوية عند الشعور بالفرح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تبدأ تقييم المنشآت الطبية بالمنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل

جانب من المرور
جانب من المرور
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انطلاق أعمال فرق التقييم الميداني الشامل بمحافظة المنيا، وذلك في إطار الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تهدف إلى تقييم الوضع الصحي لجميع المنشآت الطبية بالمحافظة، بغض النظر عن تبعيتها، لإعداد تقرير دقيق وموثق يعكس مدى جاهزية المحافظة للانضمام إلى المنظومة، مؤكدا أن هذه الخطوة تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز البنية التحتية للمنظومة الصحية، وضمان تحقيق العدالة في توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

ممثلين عن جميع مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة

وأشار إلى أن فرق التقييم تشمل ممثلين عن جميع مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة، وتعمل وفق رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار الحالة الإنشائية، التجهيزات، الكوادر البشرية، عدد السكان، التغطية الصحية، والمسافات الجغرافية المؤثرة في الوصول إلى الخدمات. وأكد أن التقارير ستركز على الواقع الحالي لكل منشأة، دون الاعتماد على خطط مستقبلية، لضمان اتخاذ قرارات تنفيذية مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة.

وأضاف أن الفرق تم تشكيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتضم ممثلين من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية، الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وقطاعات الرعاية الصحية الأولية، الطب العلاجي، الطب الوقائي، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مركز المعلومات، الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص والمستشفيات الجامعية والقوات المسلحة ، ومديرية الشؤون الصحية بالمنيا.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن التقييم يعتمد نموذجًا موحدًا يتناسب مع طبيعة كل منشأة ونوعية خدماتها، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية، الإنشائية، البشرية، والجغرافية، إلى جانب احتياجات السكان الصحية، موضحة أن الحملة ستستمر أسبوعًا، تشمل زيارات لجميع المراكز الإدارية بالمحافظة وفق جدول زمني محدد.

وأشارت إلى أن الحملة ستختتم باجتماع مشترك لاعتماد التقارير النهائية، ورفع التقرير الشامل إلى وزير الصحة والسكان، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا.

وزارة الصحة التأمين الصحي الشامل المرحلة الثانية وزير الصحة والسكان الرعاية الصحية

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

سعر الدولار

أعلي سعر دولار اليوم 28-9-2025

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

الحريق

حريق في سيارة أحمد شوبير على طريق صلاح سالم| صور

أرشيفية

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير محررات رسمية بالأزبكية

صورة أرشيفية

مصرع شاب مجهول الهوية في حادث تصادم تريلا بسكوتر في سوهاج

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

الابراج
طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

مسلسل لينك
انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل في المرارة

انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة
طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة

القرنبيط بالبشاميل
باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

