الصحة تبدأ تقييم المنشآت الطبية بالمنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انطلاق أعمال فرق التقييم الميداني الشامل بمحافظة المنيا، وذلك في إطار الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تهدف إلى تقييم الوضع الصحي لجميع المنشآت الطبية بالمحافظة، بغض النظر عن تبعيتها، لإعداد تقرير دقيق وموثق يعكس مدى جاهزية المحافظة للانضمام إلى المنظومة، مؤكدا أن هذه الخطوة تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز البنية التحتية للمنظومة الصحية، وضمان تحقيق العدالة في توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

ممثلين عن جميع مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة

وأشار إلى أن فرق التقييم تشمل ممثلين عن جميع مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة، وتعمل وفق رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار الحالة الإنشائية، التجهيزات، الكوادر البشرية، عدد السكان، التغطية الصحية، والمسافات الجغرافية المؤثرة في الوصول إلى الخدمات. وأكد أن التقارير ستركز على الواقع الحالي لكل منشأة، دون الاعتماد على خطط مستقبلية، لضمان اتخاذ قرارات تنفيذية مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة.

وأضاف أن الفرق تم تشكيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتضم ممثلين من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية، الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وقطاعات الرعاية الصحية الأولية، الطب العلاجي، الطب الوقائي، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مركز المعلومات، الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص والمستشفيات الجامعية والقوات المسلحة ، ومديرية الشؤون الصحية بالمنيا.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن التقييم يعتمد نموذجًا موحدًا يتناسب مع طبيعة كل منشأة ونوعية خدماتها، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية، الإنشائية، البشرية، والجغرافية، إلى جانب احتياجات السكان الصحية، موضحة أن الحملة ستستمر أسبوعًا، تشمل زيارات لجميع المراكز الإدارية بالمحافظة وفق جدول زمني محدد.

وأشارت إلى أن الحملة ستختتم باجتماع مشترك لاعتماد التقارير النهائية، ورفع التقرير الشامل إلى وزير الصحة والسكان، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا.