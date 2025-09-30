قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
شريف فاروق: نستمع إلى تجار التموين ونعمل على تذليل التحديات لدعم استقرار الأسواق
نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اختتام البرنامج الصيفي لإدارة الشباب والطلاب بـ65 فعالية وجلسة حوارية بالمنيا

ندوات توعيه للشباب
ندوات توعيه للشباب
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية التواصل الفعّال مع الشباب، ورفع وعيهم بالقضايا المجتمعية، واستثمار طاقاتهم بما يخدم عملية البناء والتنمية، مشيراً إلى أن وعي الشباب يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات.

وفي هذا السياق، اختتمت إدارة الشباب والطلاب بديوان عام المحافظة فعاليات برنامجها الصيفي، والذي امتد على مدار ثلاثة أشهر (يوليو – أغسطس – سبتمبر)، بتنفيذ 65 فعالية وجلسة حوارية بمراكز وقرى المحافظة.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة، أن البرنامج تضمن تنفيذ 40 جلسة حوارية ناقشت موضوعات متنوعة، منها: ثقافة التطوع والمشاركة الإيجابية، الاستخدام الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي، مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات، التنمر، العنف ضد الفتيات، الابتزاز الإلكتروني، مواجهة الشائعات، والقضية السكانية والزواج المبكر. كما نُظمت 10 لقاءات موسعة لتوعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية والاستحقاقات الانتخابية والتعريف بالمبادرات الرئاسية، بهدف تعزيز الوعي السياسي وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية.

ومن جانبها، أوضحت ماريه نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة أن الإدارة نفذت 15 مبادرة ميدانية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، للتوعية بمخاطر المخدرات وطرق العلاج المجاني الذي توفره الدولة عبر الخط الساخن 16023، مشيرة إلى أن المبادرات استهدفت السائقين بمواقف السيارات عقب تكرار حوادث الطرق الناتجة عن التعاطي، إضافة إلى العاملين بالمصالح الحكومية للتعريف بأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية، ووزارة الأوقاف، والكنيسة، والقوافل الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب عدد من أساتذة الجامعات، وسط تفاعل كبير من الشباب وطرحهم لمقترحات عملية حول القضايا المطروحة.

المنيا محافظ المنيا حملات تموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025

ترشيحاتنا

سلمي ابو ضيف

بدون ميكب.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار

بدر محمد بطل فيلم ضي مع داليا الخطيب

النجم الصاعد بدر محمد: نجاح "ضي" أكد لي أن الأحلام ممكنة التحقيق

هالة صدقي

تكريم هالة ومخيون والخولي.. افتتاح مهرجان القاهرة للمونودراما بالأوبرا |الخميس

بالصور

بخصر منحوت.. هيدي كرم تخظف الأنظار بجمبسوت لامع

هيدى كرم
هيدى كرم
هيدى كرم

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب؟

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟

بورش 911 تتصدر مبيعات السيارات في هذه الدولة فقط

بورش
بورش
بورش

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد