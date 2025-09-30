اختتام البرنامج الصيفي لإدارة الشباب والطلاب بـ65 فعالية وجلسة حوارية بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية التواصل الفعّال مع الشباب، ورفع وعيهم بالقضايا المجتمعية، واستثمار طاقاتهم بما يخدم عملية البناء والتنمية، مشيراً إلى أن وعي الشباب يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات.

وفي هذا السياق، اختتمت إدارة الشباب والطلاب بديوان عام المحافظة فعاليات برنامجها الصيفي، والذي امتد على مدار ثلاثة أشهر (يوليو – أغسطس – سبتمبر)، بتنفيذ 65 فعالية وجلسة حوارية بمراكز وقرى المحافظة.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة، أن البرنامج تضمن تنفيذ 40 جلسة حوارية ناقشت موضوعات متنوعة، منها: ثقافة التطوع والمشاركة الإيجابية، الاستخدام الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي، مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات، التنمر، العنف ضد الفتيات، الابتزاز الإلكتروني، مواجهة الشائعات، والقضية السكانية والزواج المبكر. كما نُظمت 10 لقاءات موسعة لتوعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية والاستحقاقات الانتخابية والتعريف بالمبادرات الرئاسية، بهدف تعزيز الوعي السياسي وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية.

ومن جانبها، أوضحت ماريه نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة أن الإدارة نفذت 15 مبادرة ميدانية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، للتوعية بمخاطر المخدرات وطرق العلاج المجاني الذي توفره الدولة عبر الخط الساخن 16023، مشيرة إلى أن المبادرات استهدفت السائقين بمواقف السيارات عقب تكرار حوادث الطرق الناتجة عن التعاطي، إضافة إلى العاملين بالمصالح الحكومية للتعريف بأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية، ووزارة الأوقاف، والكنيسة، والقوافل الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب عدد من أساتذة الجامعات، وسط تفاعل كبير من الشباب وطرحهم لمقترحات عملية حول القضايا المطروحة.