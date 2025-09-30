خلال ساعات.. بدء التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم| إليك الخطوات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم، حيث يبدأ تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر كاملة.

تفاصيل التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم

ويتم التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون الجديد بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.



كيفية التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم

أوضحت الوزارة أن تقديم الطلب يتم إما من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية أو عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث يقوم المواطن بإنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة عند الحاجة.

ويتيح النموذج الإلكتروني للطلب إدخال كافة البيانات بدقة، كما يحدد نوع الوحدة المطلوبة سواء سكنية أو غير سكنية.

فئات الوحدات المتاحة للتقديم

ينقسم نموذج التقديم إلى فئتين أساسيتين:

الوحدات السكنية: التقديم يكون من خلال المستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار من المالك ابتداءً، أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون الجديد، وكذلك المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.

الوحدات غير السكنية: يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقديم، مع تحديد طبيعة النشاط التجاري أو الخدمي القائم، كما يطلب في هذه الفئة تحديد عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي ونظام التخصيص سواء للإيجار أو التمليك.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم

أشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلب يتطلب تجهيز حزمة من المستندات الأساسية تشمل:

طلب معتمد وفقًا للنموذج المخصص. صورة من عقد الإيجار الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرار العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد. إقرار كتابي بالتعهد بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة. صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد (للزوج والزوجة). صورة شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين. مستندات تثبت الحالة الاجتماعية (قسيمة زواج – قسيمة طلاق مع قرار التمكين – شهادة وفاة الزوج مع إشهاد وراثة). بالنسبة لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية من وزارة التضامن الاجتماعي موضح بها نوع الإعاقة، أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة.

مستندات إضافية للوحدات غير السكنية

بالنسبة للوحدات غير السكنية، يلزم تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام مثل:

صورة من البطاقة الضريبية. مستخرج رسمي من السجل التجاري. ترخيص مزاولة النشاط إن وجد.

إثبات الدخل كشرط أساسي

أكدت وزارة الإسكان أن إثبات الدخل يعد من المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم على الوحدات البديلة، ويتم تقديمها وفق الفئات التالية:

العاملون بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة من جهة العمل موضح بها صافي الدخل السنوي أو الشهري وكافة البيانات الأساسية. العاملون بالقطاع الخاص: شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن صافي الدخل السنوي أو الشهري، مع توضيح رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركة. أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية: مستند يفيد التسجيل لدى مصلحة الضرائب، شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل موضحًا بها طبيعة المهنة، بالإضافة إلى صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية. الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة معتمدة ببيانات المعاش من هيئة التأمينات، وصورة من مستند النفقة بالنسبة للمطلقة.

ملاحظات هامة للتقديم

أكدت الوزارة أنه قد يتم طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقًا لكل طرح على حدة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها الفعليين وفق معايير واضحة وشفافة.

أهداف الطرح الجديد للوحدات البديلة

تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة عادلة، مع توفير وحدات بديلة للمستأجرين المنطبق عليهم الشروط بما يضمن استقرار الأسر ، وتجنب النزاعات القانونية التي كانت قائمة في ظل قوانين الإيجار القديمة