بداية من أكتوبر.. الإسكان يكشف تفاصيل إطلاق منصة إلكترونية للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه سيتم العمل على إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم، بداية من أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هناك مستندات معينة يجب أن يستوفيها المتقدم.

وقال عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الاختيارات متاحة ما بين إيجار أو تمليك وتكون فى نفس المحافظة للمتقدم، وإحضار مستندات مثبتة للعلاقة الإيجارية أو الحالة الاجتماعية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى هو المنوط بتحديد عدد الوحدات المتاحة، مؤكدا أن أن هناك وسيلتين لرفع المستندات سواء على المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد.

وأشار إلى أنه حالة رفض الورق المقدم يكون بسببه عدم استيفاء الأوراق التى تثبت العلاقة الإيجارية أو تثبت دخل الأسرة أو الحالة الاجتماعية، وإذا كان هناك خطأ فى الإجراءات أو الأوراق المرفوعة يعرض الطلب للرفض، وفى حالة الرفض فإنه سيتم إتاحة شهر للتظلمات.