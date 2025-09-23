قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عُرف بعلمه واعتداله .. العالم الإسلامي يودع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
وزير التعليم يفتتح مدرسة بالشرقية ويحث التلاميذ على الحضور والاجتهاد
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
توك شو

مع اقتراب التقديم على الوحدات البديلة للإيجار .. اعرف المستندات المطلوبة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالحصول على الوحدات البديلة للإيجار القديم جاهزة، وأنها ستُفتح في بداية شهر أكتوبر، مع بدء العد التنازلي لاستقبال الطلبات. المنصة ستكون متاحة للمواطنين الراغبين في التقديم للحصول على وحدات بديلة وفقًا لأحكام المادة 8 من قانون 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

المستندات المطلوبة للتقديم على المنصة
وأوضح "خطاب" أن عملية التقديم تتطلب عددًا من المستندات الضرورية لضمان استكمال الإجراءات بنجاح، والتي تشمل:

طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي أو المستندات المثبتة لاستمرار العلاقة الإيجارية.

إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة.

صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة.

صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.

مستندات إثبات الحالة الاجتماعية مثل شهادة الزواج أو الطلاق، أو إقرار قرار التمكين في حالة الوفاة، بالإضافة إلى شهادة الوفاة.

بالنسبة لذوي الهمم، يجب تقديم شهادة الخدمات المتكاملة.

إجراءات رفع المستندات على المنصة
أوضح خطاب أن جميع المستندات المطلوبة يجب أن تُرفع على الموقع الإلكتروني بعد إنشاء الحساب الشخصي للمستفيدين، حيث يمكنهم متابعة طلباتهم بشكل مباشر. كما تم توفير وسيلتين لتقديم الطلبات: الأولى عبر المنصة الإلكترونية، والثانية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

هدف المنصة الإلكترونية لتسهيل الحصول على الوحدات البديلة
أكد خطاب أن الهدف من هذه المنصة هو تسهيل عملية الحصول على الوحدات البديلة للإيجار القديم بشكل منظم وشفاف، مع ضمان سهولة التقديم لجميع الفئات المستحقة، بما في ذلك المتضررين من قانون الإيجار القديم. الوزارة تسعى إلى تقديم كل سبل الدعم لضمان تقديم الطلبات بسرعة وكفاءة.

تقديم الدعم لجميع الفئات المستحقة
تُسهم المنصة في توفير الدعم الكامل للمستفيدين، خصوصًا للأشخاص ذوي الهمم، وتؤكد الوزارة على ضرورة تجهيز المستندات المطلوبة قبل بداية التقديم في أكتوبر، بما يضمن تسريع الإجراءات للمواطنين.

التسهيلات الجديدة تضمن التنظيم والشفافية
مع تفعيل المنصة الإلكترونية وتوفير مكاتب البريد، ستكون العملية أكثر سلاسة لجميع المتقدمين. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحسين ظروف السكن للفئات المتضررة من قانون الإيجار القديم، وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين.

التقديم على شقق للايجار البديل شقق الاسكان بديل الايجار القديم

