ممكن يطلقني.. زوجة مسلم ترد على شقيقته بعد الإساءة لها
ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.. وصية نبوية وكنز من الأذكار المستجابة
مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين
مقررة أممية: إسرائيل تجني أرباحًا من الإبادة في غزة
برلمان

المغاوري: نتقدم بـ5 تعديلات تشريعية في البرلمان المقبل.. أبرزها قانون الإيجار القديم|خاص

النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري
حسن رضوان

أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحزب يستعد لتقديم حزمة من التعديلات التشريعية الهامة مع بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب المقبل، استجابةً لاحتياجات المواطنين ومواكبةً لمتطلبات المرحلة.

وقال المغاوري في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن البداية سوف تاتي بقانون الإيجار القديم الذي يهم شرائح واسعة من المجتمع، ومن حق المجلس أن يبحث عن حلول تحقق التوازن وترضي جميع الأطراف، وفي هذا الإطار سوف نتقدم بمقترحات عملية تعالج الأزمة بشكل عادل ومتدرج."

قانون 73 المتعلق بحالات تعاطي المخدرات

وأضاف، إن هناك أيضًا ضرورة لإدخال تعديلات على قانون 73 المعلق بحالات تعاطي المخدرات، بحيث تكون العقوبة إدارية وعلاجية في المقام الأول، وليس الفصل المباشر، إيمانًا بحق المواطن في العلاج قبل العقاب."

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه من بين الملفات المطروحة كذلك قانون الجمعيات الأهلية وصلاحياتها، إلى جانب الحاجة لتدخل تشريعي في قانون الانتخابات، خصوصًا ما يتعلق باختصاصات اللجان بالخارج، فضلًا عن ملف التعليم ومشروع قانون البكالوريا الذي تم تقديمه في وقت ضيق ويحتاج إلى إعادة نظر."

واختتم المغاوري تصريحه قائلًا: لدينا أجندة تشريعية مزدحمة في حزب التجمع، وما تم تقديمه في المجلس الحالي سنجدد طرحه في الفصل التشريعي المقبل، بما يضمن قيام البرلمان بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه."

مجلس النواب النائب عاطف المغاوري الهيئة البرلمانية لحزب التجمع حزب التجمع

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

فتاتين

القبض على شخصين و3 فتيات بتهمة عرض أنفسهم لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

الطلاب

عالم بالأوقاف: أنصح الطلاب بالنية الصادقة مع الله في كل خطواتهم التعليمية

قيام الليل

هل قيام الليل يقتصر على الصلاة فقط؟ يصلح أيضا بهذه العبادات

أوقات الكراهة للصلاة

تجنبوا أداء السنن.. أمين الإفتاء: الفقهاء حددوا أوقات الكراهة بحسب علامتين

بالصور

زيت الزيتون.. الذهب السائل يحمي صحتك ويعزز جمالك

فوائد زيت الزيتون
فوائد زيت الزيتون
فوائد زيت الزيتون

اليوم العالمي بلا سيارات 2025.. لماذا نحتفل به؟

اليوم العالمي بلا سيارات
اليوم العالمي بلا سيارات
اليوم العالمي بلا سيارات

طريقة عمل السمك المشوي بخلطة الثوم والهريسة في الفرن

سمك مشوي
سمك مشوي
سمك مشوي

فوائد قضاء الوقت مع العائلة.. سر السعادة والصحة النفسية

فوائد قضاء الوقت مع العائلة
فوائد قضاء الوقت مع العائلة
فوائد قضاء الوقت مع العائلة

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

