المغاوري: نتقدم بـ5 تعديلات تشريعية في البرلمان المقبل.. أبرزها قانون الإيجار القديم|خاص

أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحزب يستعد لتقديم حزمة من التعديلات التشريعية الهامة مع بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب المقبل، استجابةً لاحتياجات المواطنين ومواكبةً لمتطلبات المرحلة.

وقال المغاوري في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن البداية سوف تاتي بقانون الإيجار القديم الذي يهم شرائح واسعة من المجتمع، ومن حق المجلس أن يبحث عن حلول تحقق التوازن وترضي جميع الأطراف، وفي هذا الإطار سوف نتقدم بمقترحات عملية تعالج الأزمة بشكل عادل ومتدرج."

قانون 73 المتعلق بحالات تعاطي المخدرات

وأضاف، إن هناك أيضًا ضرورة لإدخال تعديلات على قانون 73 المعلق بحالات تعاطي المخدرات، بحيث تكون العقوبة إدارية وعلاجية في المقام الأول، وليس الفصل المباشر، إيمانًا بحق المواطن في العلاج قبل العقاب."

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه من بين الملفات المطروحة كذلك قانون الجمعيات الأهلية وصلاحياتها، إلى جانب الحاجة لتدخل تشريعي في قانون الانتخابات، خصوصًا ما يتعلق باختصاصات اللجان بالخارج، فضلًا عن ملف التعليم ومشروع قانون البكالوريا الذي تم تقديمه في وقت ضيق ويحتاج إلى إعادة نظر."

واختتم المغاوري تصريحه قائلًا: لدينا أجندة تشريعية مزدحمة في حزب التجمع، وما تم تقديمه في المجلس الحالي سنجدد طرحه في الفصل التشريعي المقبل، بما يضمن قيام البرلمان بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه."