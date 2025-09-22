الأرض والقيد وإدوارد.. 11 تصريحا ناريا لـ نائب رئيس الزمالك

فجر المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عديد المفاجآت حول أرض مدينة 6 أكتوبر وكذا أزمة فك قيد اللاعبين.



قال المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن أزمة الأرض والفرع الجديد : أرض أكتوبر هي الأمل الأكبر لحل الأزمة المالية، بس مش الحل الوحيد.



تابع : الزمالك يقدر يكمل من غير الأرض، لكن هيعاني ويتعثر جامد والأرض تعتبر العمود الأساسي في الموازنة، مع بيع اللاعبين، البث، الرعاية.



استطرد: الموضوع مش مجرد أوراق وجماهير الزمالك حاسة بالاختناق ومعتبرة الأرض دي مسألة حياة أو موت ومجلس الإدارة مستعد يروح لرئيس الجمهورية علشان يطلب تدخله في الأزمة دي.



وعن الأزمة المالية والديون في الزمالك قال: النادي بيعاني من أزمة مالية بقالها سنتين، والديون وصلت لحوالي 2.5 مليار جنيه ولمديونيات بقت أمر واقع، لكن المجلس بيحاول يلاقي حلول.



وقال نائب رئيس نادي الزمالك أيضا: فلوس هتيجي من الفرع الجديد هتروح الأول لبناء النادي وسداد جزء من الديون وكل الأندية عندها أزمات مالية، وفلوس الزمالك هتصرف على النادي مش على أشخاص



وتابع: في أزمة مالية خاصة بفريق الكورة، لكن قريب جدًا هتحصل انفراجة في فريق كرة القدم والبطولات ورغم الظروف الصعبة الزمالك موجود وبقوة، كسب 3 بطولات في سنة ونصف وقدر يفك القيد 5 أو 6 مرات، ودلوقتي متصدر الدوري وفي بطولات ضاعت بركلات الترجيح، لكن الزمالك دايمًا في الصورة وبينافس وإدارة الفريق في الفترة اللي فاتت كانت ماشية بطريقة معينة جابت نتائج محترمة



وعن الجمهور وطموحاته قال نائب رئيس نادي الزمالك:

جمهور الزمالك طموحه ملوش سقف، عايز الفريق يكسب كل حاجة والجمهور منقسم: فيه اللي عايز بطولات وبس، وفيه اللي فاهم إن الضغوطات بتأثر وبيقبل التعثر ورغم المشاكل الكتير، الجمهور واقف مع النادي ودايمًا بيسنده



وعن الإدارة والصفقات قال نائب رئيس نادي الزمالك: فيه أخطاء إدارية في الصرف والقرارات، بس مش بتزيد عن 30% ولو فيه فلوس النادي بيعمل صفقات أو بيفك القيد وطبيعي بعض الصفقات متنجحش لكن النادي شغال في كل الأصعدة



وعن كواليس التعاقد مع المدير الرياضي جون إدوارد قال: المجلس قرر يجيب مدير تعاقدات، وبعد مقابلات اختاروا جون إدوارد بس كمدير رياضي والراجل بيشتغل تحت مجلس الإدارة، بس محتاج دعم كامل علشان يطبق فكره وهو مسؤول عن التعاقدات واختيار المدرب وتكوين الفريق على حسب الميزانية وقدم موازنة بمصادر مختلفة: (الفرع الجديد – بيع لاعبين – البث – الرعاية – صفقات رعاية خاصة والزمالك مع جون إدوارد بيخطط لمستقبل كرة القدم لمدة ثلاث سنوات قادمة



وعن الرؤية المستقبلية قال نائب رئيس نادي الزمالك: من أول يوم المجلس بيحط أهداف قدامه شغال عليها والمستهدف إنه خلال 5 سنين الفرع الجديد هيكون مصدر دخل أساسي لبناء النادي وسداد الديون وكل الأرقام اللي بتتقال عن المشروع مش مظبوطة، الأهم إن الفلوس هتخدم النادي وتبني مستقبله وكل اللي يحصل بما يتوافق مع القانون.. أي بند، أي خطوة خدناها طبقًا للقانون وبموافقة جميع الجهات .



واختتم حديثه قائلا: هو حد يزعل إن نادي الزمالك يبقى عنده فرعين وتلاتة وأربعة؟ يبقى عنده فريق كورة مستقر، لاعيبة محترمة متحملة وشغالة وبتأدي الأداء اللي أنت شايفه عندهم قصور شوية في دفع المستحقات، لكن قريب هيبقى فيه انفراجة إن شاء الله وهتشوف هذا الكلام. لكن هم بيلعبوا وملتزمين، أنا بشكرهم.