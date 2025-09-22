قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
بالصور

محافظ الشرقية يستقبل نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والوفد المرافق له

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس محمد إبراهيم نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، والمهندس شريف سعيد مدير إدارة تطوير القدرات الفنية لكوادر الأمن السيبراني بالجهاز ، والوفد المرافق بمكتبه بالديوان العام ، لبحث سُبل التعاون بين المحافظة والجهاز في إطلاق حملات توعوية لنشر الوعي حول أهمية إستخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول.

في بداية اللقاء رحب محافظ الشرقية بزيارة نائب الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات والوفد المرافق له للمحافظة ، مؤكداً حرصه على تحقيق التعاون المثمر مع الجهاز بما يُسهم في الإستفادة من الخبرات العملية للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في عدة مجالات وأهمها المجالات الرقمية  وتأثير مجالات حماية المعلومات على المجتمع وخاصة الشباب والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وحسن إستخدام التكنولوجيا في التعلم والتطوير الشخصي والمهني.

وأكد المحافظ على إستمرار التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في تطوير البنية التحتية للإتصالات وتسهيل تنفيذ خطط ومشروعات الجهاز بالمحافظة ، كونها ركيزة أساسية لتحسين الخدمات الحكومية والتعليمية والصحية، وداعماً رئيسياً للاستثمار.

ومن جانبه أعرب نائب الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات عن سعادته بالتعاون مع المحافظة في تنظيم ندوات توعوية تستهدف الشباب والعاملين بالجهاز الإداري بهدف نشر الوعي حول أهمية إستخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسئول وضمان حماية المعلومات الشخصية والخصوصوية والتحذير من المخاطر الأمنية والهجمات السيبرانية المحتملة عبر الإنترنت.

وعقب اللقاء إنطلقت فعاليات الدورة التوعوية في يومها الأول بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق ، بحضور 50 من الشباب وأعضاء الجهاز الإداري وذوي القدرات والهمم وتم خلالها تقديم محاضرات شملت  التعريف بدور الجهاز في تعزيز قطاع الإتصالات وحماية حقوق المستخدمين واستعراض المهارات الاساسية للأمن السيبراني ) لافتاً إلى أنه من المقرر غداً تنظيم حملة توعوية بمسرح مدرسة الثانوية العسكرية بمدينة الزقازيق يتم خلالها التعريف بمخاطر إستخدام الإنترنت والتعريف بدور الجهاز في حماية حقوق المستخدمين والمحافظ الإلكترونية وكذلك التعريف بالذكاء الإصطناعي والمهارات الأساسية للأمن السيبراني ومخاطر إستخدام الإنترنت.

الشرقية محافظ الشرقية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القدرات الفنية لكوادر الأمن السيبراني

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

بيراميدز

بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

مدبولي

رئيس الوزراء يحضر الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ 30 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة

رسامة شمامسة جدد

رسامة شمامسة جدد بمدينة العاشر من رمضان على يد الأنبا مقار

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

القائم بأعمال وزير البيئة: تطوير ورفع كفاءة 12 محطة لرصد جودة الهواء بالقاهرة الكبرى

بالصور

طريقة عمل الكشري المصري على أصولة

هوندا تصنع دراجة كهربائية جديدة لـ كبار السن

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

