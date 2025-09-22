محافظ الشرقية يستقبل نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والوفد المرافق له

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس محمد إبراهيم نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، والمهندس شريف سعيد مدير إدارة تطوير القدرات الفنية لكوادر الأمن السيبراني بالجهاز ، والوفد المرافق بمكتبه بالديوان العام ، لبحث سُبل التعاون بين المحافظة والجهاز في إطلاق حملات توعوية لنشر الوعي حول أهمية إستخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول.

في بداية اللقاء رحب محافظ الشرقية بزيارة نائب الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات والوفد المرافق له للمحافظة ، مؤكداً حرصه على تحقيق التعاون المثمر مع الجهاز بما يُسهم في الإستفادة من الخبرات العملية للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في عدة مجالات وأهمها المجالات الرقمية وتأثير مجالات حماية المعلومات على المجتمع وخاصة الشباب والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وحسن إستخدام التكنولوجيا في التعلم والتطوير الشخصي والمهني.

وأكد المحافظ على إستمرار التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في تطوير البنية التحتية للإتصالات وتسهيل تنفيذ خطط ومشروعات الجهاز بالمحافظة ، كونها ركيزة أساسية لتحسين الخدمات الحكومية والتعليمية والصحية، وداعماً رئيسياً للاستثمار.

ومن جانبه أعرب نائب الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات عن سعادته بالتعاون مع المحافظة في تنظيم ندوات توعوية تستهدف الشباب والعاملين بالجهاز الإداري بهدف نشر الوعي حول أهمية إستخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسئول وضمان حماية المعلومات الشخصية والخصوصوية والتحذير من المخاطر الأمنية والهجمات السيبرانية المحتملة عبر الإنترنت.

وعقب اللقاء إنطلقت فعاليات الدورة التوعوية في يومها الأول بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق ، بحضور 50 من الشباب وأعضاء الجهاز الإداري وذوي القدرات والهمم وتم خلالها تقديم محاضرات شملت التعريف بدور الجهاز في تعزيز قطاع الإتصالات وحماية حقوق المستخدمين واستعراض المهارات الاساسية للأمن السيبراني ) لافتاً إلى أنه من المقرر غداً تنظيم حملة توعوية بمسرح مدرسة الثانوية العسكرية بمدينة الزقازيق يتم خلالها التعريف بمخاطر إستخدام الإنترنت والتعريف بدور الجهاز في حماية حقوق المستخدمين والمحافظ الإلكترونية وكذلك التعريف بالذكاء الإصطناعي والمهارات الأساسية للأمن السيبراني ومخاطر إستخدام الإنترنت.