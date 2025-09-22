تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية السيد حرز الله وكيل وزارة التموين ، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة بالإشتراك مع هيئة الدواء المصرية برئاسة المهندس أحمد القواشتى مدير عام التجارة الداخلية بالحسينية بالمرور على الأنشطة والأسواق وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (٢١٩٥٦) جنح الحسينية ضد بائع اسطوانات بوتاجاز متجول و تجميع (٢٠) أسطوانة بوتاجاز منزلية معبأة للبيع بالسوق السوداء وتحرير محضر رقم (٢١٩٥٧) جنح الحسينية ضد محطة تموين سيارات وتجميع (١٦٠٠) لتر بنزين ٨٠.

وتم تحرير محضر رقم (٢١٩٥٨) جنح الحسينية حيال بقالة جملة و ضبط (١٠٠) ربطة سكر وزن الربطة (١٠كجم) وتحرير محضر رقم (٢١٩٥٩) جنح الحسينية محل أسمدة مبيدات وضبط (٢٥) شيكارة سلفات ماغنسيوم وتحرير محضر رقم (٢٨٨٥) جنح منشأة أبوعمر ضد صيدلية بدون ترخيص وتم التحفظ على جميع الأدوية وغلق وتشميع الصيدلية وتحرير محضر رقم (٦٤٦١) جنح صان الحجر ضد محطة تموين سيارات تصرف (٣٥٧٢) لتر بنزين ٨٠ ، (٢٠٥٧) لتر سولار.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.