قرار جمهوري بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة
أنجلينا جولي : صرت لا أعرف أمريكا
تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بمصنع 270 الحربي
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
بالصور

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية السيد حرز الله وكيل وزارة التموين ، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة بالإشتراك مع هيئة الدواء المصرية برئاسة المهندس أحمد القواشتى مدير عام التجارة الداخلية بالحسينية بالمرور على الأنشطة والأسواق وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (٢١٩٥٦) جنح الحسينية ضد بائع اسطوانات بوتاجاز متجول و تجميع (٢٠) أسطوانة بوتاجاز منزلية معبأة للبيع بالسوق السوداء وتحرير محضر رقم (٢١٩٥٧) جنح الحسينية ضد محطة تموين سيارات وتجميع (١٦٠٠) لتر بنزين ٨٠.

وتم تحرير محضر رقم (٢١٩٥٨) جنح الحسينية حيال بقالة جملة و ضبط  (١٠٠) ربطة سكر وزن الربطة (١٠كجم) وتحرير محضر رقم (٢١٩٥٩) جنح الحسينية محل أسمدة مبيدات وضبط (٢٥) شيكارة سلفات ماغنسيوم وتحرير محضر رقم (٢٨٨٥) جنح منشأة أبوعمر ضد صيدلية بدون ترخيص وتم التحفظ على جميع الأدوية وغلق وتشميع الصيدلية وتحرير محضر رقم (٦٤٦١) جنح صان الحجر ضد محطة تموين سيارات تصرف (٣٥٧٢) لتر بنزين ٨٠ ، (٢٠٥٧) لتر سولار.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

الشرقية محافظ الشرقية وزارة التموين مباحث التموين والطب البيطري الحملات التفتيشية

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

