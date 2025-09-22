قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
المتحف المصري الكبير يخفض الحد الأقصى لعمر تذاكر الطلاب إلى 24 عامًا بدءًا من يناير 2026
كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية بعنوان "صحتك في كوب لبن نظيف"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين مديريتي الزراعة والطب البيطري لرفع الوعي الصحي والبيئي مشددا على توفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق الزيادة المطلوبة  في الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين.

وفي هذا السياق أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية بعنوان " صحتك في كوب لبن نظيف " بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع الدكتور محمد السيد بشار وكيل وزارة الطب البيطرى وبحضور عدد من مسؤولين الإرشاد بمديرية الطب البيطرى.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الندوة تناولت الحديث عن مرض  البروسيلا حيث أنه مرض بكتيرى خطير ينتقل من الحيوان للإنسان ولا تظهر أعراضه بالضرورة بسرعة عليه لكن في حال ظهورها تستمر لمدة عدة أشهر ومنها " حرارة – تعب مزمن -  تعرق ليلى -  التهاب و آلام روماتيزمية و خاصة أسفل الظهر و الركبتين "  بالإضافة إلى مضاعفات أخري خطيرة .

اشار وكيل وزارة الزراعة الي كيفية حماية الإنسان من عدوى البروسيلا وتتضمن غلى الحليب جيداً قبل الشرب وتجنب أكل الأجبان غير المبسترة وارتداء القفازات أثناء التعامل مع الحيوانات وتنظيف المكان بعد أى عملية اجهاض للحيوانات وعدم التواجد بأماكن الذبح أو الولادة دون الأخذ بالإحتياطات اللازمة.

الشرقية محافظ الشرقية الندوات التوعوية والتثقيفية والطب البيطري لرفع الوعي الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

زيزو

أسطورة مصطنعة.. لاعب الاهلي السابق ينتقد جماهير الزمالك

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

ترشيحاتنا

مدير التعليم بجنوب سيناء يتفقد المدارس

مدير تعليم جنوب سيناء يتابع انتظام الدراسة في مدارس طور سيناء.. في اليوم الثانى لبدء الدراسة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع انتظام حركة النقل بجميع المراكز والمدن

جامعة كفر الشيخ الأهلية

بدء استقبال طلاب منحة علماء المستقبل بجامعة كفر الشيخ الأهلية

بالصور

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
دودج تشالنجر
دودج تشالنجر

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

فيديو

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد