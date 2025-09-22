زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية بعنوان "صحتك في كوب لبن نظيف"

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين مديريتي الزراعة والطب البيطري لرفع الوعي الصحي والبيئي مشددا على توفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين.

وفي هذا السياق أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية بعنوان " صحتك في كوب لبن نظيف " بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع الدكتور محمد السيد بشار وكيل وزارة الطب البيطرى وبحضور عدد من مسؤولين الإرشاد بمديرية الطب البيطرى.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الندوة تناولت الحديث عن مرض البروسيلا حيث أنه مرض بكتيرى خطير ينتقل من الحيوان للإنسان ولا تظهر أعراضه بالضرورة بسرعة عليه لكن في حال ظهورها تستمر لمدة عدة أشهر ومنها " حرارة – تعب مزمن - تعرق ليلى - التهاب و آلام روماتيزمية و خاصة أسفل الظهر و الركبتين " بالإضافة إلى مضاعفات أخري خطيرة .

اشار وكيل وزارة الزراعة الي كيفية حماية الإنسان من عدوى البروسيلا وتتضمن غلى الحليب جيداً قبل الشرب وتجنب أكل الأجبان غير المبسترة وارتداء القفازات أثناء التعامل مع الحيوانات وتنظيف المكان بعد أى عملية اجهاض للحيوانات وعدم التواجد بأماكن الذبح أو الولادة دون الأخذ بالإحتياطات اللازمة.