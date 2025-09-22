كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قائد سيارة "ميكروباص" لعدم إلتزامه بتعريفة الأجرة المقررة بموقف العاشر من رمضان بالشرقية.

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها سائق "يحمل رخصة قيادة"، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.