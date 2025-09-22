قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد

صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثة عاملة نظافة دهستها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق بمدينة الشيخ زايد.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعاء أسرة المتوفاة ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طالب المتهم بدهس عاملة نظافة والتسبب في وفاتها بمدينة الشيخ زايد.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود متوفاة بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة طالب 22 سنة بعاملة نظافة مما تسبب في مصرعها جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.