سوداني يسرق أسلاك كهربائية من موقع تحت الإنشاء بالشيخ زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عامل يحمل جنسية دولة السودان متهم بسرقة أسلاك كهرباء من داخل موقع تحت الإنشاء يعمل به بمدينة الشيخ زايد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسرقة أسلاك الكهرباء من داخل موقع تحت الإنشاء بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات الموقع يحمل جنسية دولة السودان وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.