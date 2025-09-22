كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتتبع فتاه إلى محل إقامتها وإرتكاب أفعال خادشة للحياء حال إستقلاله دراجة نارية بكفر الشيخ.

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" وقائدها (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.