التحريات تكشف تفاصيل ضرب ولي أمر لمعلم داخل مدرسة في أبو النمرس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط ولى أمر تعدى علي معلم دراسات بالضرب وإصابته في منطقة أبو النمرس.

البداية عندما تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس بلاغا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين ولي أمر ومعلم أسفرت عن إصابة الأخير، علي الفور انتقل رجال الشرطه لمكان الحادث وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وبعمل التحريات تبين أنه أثناء محاولة عامل ولي أمر طالب دخول المدرسة لمقابلة المدير، منعه المعلم المجنى عليه ونشبت بينهما مشاجرة وتعدى عليه المتهم بالضرب وإصابته.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.