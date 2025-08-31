عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات القبض على طليق الفنانة عُلا غانم في فيلته بمدينة أبو النمرس.

وأشارت التحريات إلى أن طليق علا غانم ألقي القبض عليه بتهمة الإزعاج بعد تشغيل "دي جي" بصوت مرتفع دون ترخيص.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مركز شرطة أبو النمرس، بتقديم طبيب بلاغًا يتضرّر فيه من جاره عبدالعزيز. ح. ع طليق الفنانة عُلا غانم، بسبب الإزعاج.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين قيام المشكو في حقه بإقامة حفل عيد ميلاد داخل فيلته، مستخدمًا "دي جي" دون الحصول على تصريح، وتم التحفظ عليه وعلى مُنظم الحفل.

تحرّر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.