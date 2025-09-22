المشاط: تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي.. نواب: شهادة ثقة في قوة الاقتصاد.. يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وزيرة التخطيط: مصر تُعد من بين الدول متوسطة الدخل المتقدمة في مؤشر التعقيد الأخضر

برلماني: تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي يعزز القدرة التنافسية عالميا

نائبة: يعكس نجاح خطط الدولة في تنويع القاعدة الإنتاجية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقدم مصر في مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي لتحتل المرتبة الخامسة بين 145 دولة، يعكس الإمكانيات القوية والمتنوعة للاقتصاد المصري وقدرته على تنويع الصادرات والإعلاء من قيمتها المضافة.



وأوضحت أن مصر تُعد من بين الدول متوسطة الدخل المتقدمة في مؤشر التعقيد الأخضر، بما يبرز الفرص الكبيرة المتاحة للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والسوق المحلي الكبير، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وكون مصر مركزًا للطاقة الخضراء.

في هذا الصدد، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي، موضحا أن هذا التقدم يعزز من فرص جذب الاستثمارات، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030،



وأوضح " يحيي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد " أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تنويع مصادر الدخل القومي ، مما يفتح آفاقًا جديدة لتوفير فرص عمل جديدة.

إلى جانب دعم مسار النمو الاقتصادي المستدام، و زيادة مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية .



في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي، مؤكدة أنها بمثابة شهادة دولية على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو في مسارات أكثر إنتاجية.



وأكدت" الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد " أن هذا التقدم يعكس نجاح خطط الدولة في تنويع القاعدة الإنتاجية، والانتقال من الاعتماد على القطاعات التقليدية إلى القطاعات الأعلى قيمة مضافة كالصناعات التحويلية والتكنولوجيا والخدمات المتقدمة.



وشددت عضو النواب على أن الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والوصول إلى اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.