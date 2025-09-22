قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
أحمد السيد: عماد النحاس الأنسب للأهلي الفترة الحالية.. والقمة لا تخضع لأي حسابات
العلاقات المصرية الصينية.. شراكة استراتيجية راسخة تعزز التنمية والاستقرار
تستحق الأفضل دائماً.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح
رئيس الوزراء يحضر الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
قبل حفل الكرة الذهبية.. الاتحاد المصري يوجه رسالة لـ محمد صلاح
خروج مستشفى الرنتيسي بغزة من الخدمة.. الاحتلال يتعمد ضرب الخدمات الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

المشاط: تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي.. نواب: شهادة ثقة في قوة الاقتصاد.. يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
أميرة خلف

وزيرة التخطيط: مصر تُعد من بين الدول متوسطة الدخل المتقدمة في مؤشر التعقيد الأخضر

  • برلماني: تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي يعزز القدرة التنافسية عالميا
  • نائبة: يعكس نجاح خطط الدولة في تنويع القاعدة الإنتاجية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقدم مصر في مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي لتحتل المرتبة الخامسة بين 145 دولة، يعكس الإمكانيات القوية والمتنوعة للاقتصاد المصري وقدرته على تنويع الصادرات والإعلاء من قيمتها المضافة.


وأوضحت أن مصر تُعد من بين الدول متوسطة الدخل المتقدمة في مؤشر التعقيد الأخضر، بما يبرز الفرص الكبيرة المتاحة للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والسوق المحلي الكبير، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وكون مصر مركزًا للطاقة الخضراء.

في هذا الصدد، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي، موضحا أن هذا التقدم يعزز من فرص جذب الاستثمارات، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030،


وأوضح " يحيي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد " أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تنويع مصادر الدخل القومي ، مما يفتح آفاقًا جديدة لتوفير فرص عمل جديدة.

إلى جانب دعم مسار النمو الاقتصادي المستدام، و زيادة مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية .


في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي، مؤكدة أنها بمثابة شهادة دولية على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو في مسارات أكثر إنتاجية.


وأكدت" الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد " أن هذا التقدم يعكس نجاح خطط الدولة في تنويع القاعدة الإنتاجية، والانتقال من الاعتماد على القطاعات التقليدية إلى القطاعات الأعلى قيمة مضافة كالصناعات التحويلية والتكنولوجيا والخدمات المتقدمة.


وشددت عضو النواب على أن الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والوصول إلى اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

