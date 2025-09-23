أخبار التوك شو| منصة إلكترونية للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم و تعليمات واضحة ومباشرة من الرئيس السيسي بتقدير الرعاية الكاملة لطفلي طريق الرشيد

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

بداية من أكتوبر.. الإسكان يكشف تفاصيل إطلاق منصة إلكترونية للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه سيتم العمل على إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم، بداية من أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هناك مستندات معينة يجب أن يستوفيها المتقدم.

وقال عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الاختيارات متاحة ما بين إيجار أو تمليك وتكون فى نفس المحافظة للمتقدم، وإحضار مستندات مثبتة للعلاقة الإيجارية أو الحالة الاجتماعية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى هو المنوط بتحديد عدد الوحدات المتاحة، مؤكدا أن أن هناك وسيلتين لرفع المستندات سواء على المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد.

وأشار إلى أنه حالة رفض الورق المقدم يكون بسببه عدم استيفاء الأوراق التى تثبت العلاقة الإيجارية أو تثبت دخل الأسرة أو الحالة الاجتماعية، وإذا كان هناك خطأ فى الإجراءات أو الأوراق المرفوعة يعرض الطلب للرفض، وفى حالة الرفض فإنه سيتم إتاحة شهر للتظلمات.

عمرو أديب: تعليمات واضحة ومباشرة من الرئيس السيسي بتقدير الرعاية الكاملة لطفلي طريق الرشيد

علق الإعلامي عمرو اديب ، على إنقاذ مصر لطفلين كانا يسيران وهم تائهين في طريق الرشيد بقطاع غزة .

أحمد موسى: الإدارة الأمريكية متطرفة ولا تريد السلام.. والفلسطينيون سيظلون مدافعين عن كرامتهم.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تحرك بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكل دول العالم من أجل السلام يعكس رفض العالم العربي والإسلامي قبول هيمنة أي دولة على أراضي عربية، مشيرًا إلى أن هذا حق للفلسطينيين وأن الاستقرار العالمي لن يتحقق دون احترام هذا الحق.

مندوب الجامعة العربية: لابد من تمكين فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة

أكد السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، من نيويورك، أنه هناك ضغط دولي على أمريكا وإسرائيل للاعتراف بدولة فلسطين.

محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن العالم اليوم أصبح أكثر تفهماً للحقوق التي يسعى إليها الشعب الفلسطيني لإقامة دولته، موضحًا أن الاعترافات الدولية بدولة فلسطين هي ثمرة الدماء الذكية التي أريقت على يد الاحتلال، ومعاناة الجرحى والأسرى الذين سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي.

حول المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن حالة الطقس

أكد محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 32 درجة مئوية، مشيرا إلى أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعةولكنها أفضل من التي كانت في فصل الصيف.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الأجواء معتدلة خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر، مؤكدا أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة تسجل 22 درجة مئوية.

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية، ولكن الفترة الأوى من افصل الخريف قد تكون إمتدادا لنهايات فصل الصيف.

هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ

أكد عبدالله شكري مدير إدارة الاتصالات والشبكات بهيئة الإسعاف المصرية، أنه بمجرد تلقي بلاغ من المواطن على الخط الساخن الخاص بالهيئة 123 نحصل على كافة تفاصيل البلاغ.