قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
مدبولي من أمريكا: مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
مصدر أمني ينفي تعرض أحد قيادات الإخوان الإرهابية لانتهاكات داخل مركز إصلاح وتأهيل
وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين
رئيس الوزراء : حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية
مدبولي: نقولها بمنتهى الصراحة إن حل الدولتين ضرورة أمنية
مدبولي في الأمم المتحدة: ندين العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وصولا لقطر الشقيقة
مدبولي: الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| منصة إلكترونية للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم و تعليمات واضحة ومباشرة من الرئيس السيسي بتقدير الرعاية الكاملة لطفلي طريق الرشيد

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

بداية من أكتوبر.. الإسكان يكشف تفاصيل إطلاق منصة إلكترونية للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه سيتم العمل على إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم، بداية من أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هناك مستندات معينة يجب أن يستوفيها المتقدم.

وقال عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الاختيارات متاحة ما بين إيجار أو تمليك وتكون فى نفس المحافظة للمتقدم، وإحضار مستندات مثبتة للعلاقة الإيجارية أو الحالة الاجتماعية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى هو المنوط بتحديد عدد الوحدات المتاحة، مؤكدا أن أن هناك وسيلتين لرفع المستندات سواء على المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد.

وأشار إلى أنه حالة رفض الورق المقدم يكون بسببه عدم استيفاء الأوراق التى تثبت العلاقة الإيجارية أو تثبت دخل الأسرة أو الحالة الاجتماعية، وإذا كان هناك خطأ فى الإجراءات أو الأوراق المرفوعة يعرض الطلب للرفض، وفى حالة الرفض فإنه سيتم إتاحة شهر للتظلمات.

عمرو أديب: تعليمات واضحة ومباشرة من الرئيس السيسي بتقدير الرعاية الكاملة لطفلي طريق الرشيد

علق الإعلامي عمرو اديب ، على إنقاذ مصر  لطفلين كانا يسيران وهم تائهين في طريق الرشيد بقطاع غزة .

أحمد موسى: الإدارة الأمريكية متطرفة ولا تريد السلام.. والفلسطينيون سيظلون مدافعين عن كرامتهم.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تحرك بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكل دول العالم من أجل السلام يعكس رفض العالم العربي والإسلامي قبول هيمنة أي دولة على أراضي عربية، مشيرًا إلى أن هذا حق للفلسطينيين وأن الاستقرار العالمي لن يتحقق دون احترام هذا الحق.

مندوب الجامعة العربية: لابد من تمكين فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة

أكد السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، من نيويورك، أنه هناك ضغط دولي على أمريكا وإسرائيل للاعتراف بدولة فلسطين.

محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن العالم اليوم أصبح أكثر تفهماً للحقوق التي يسعى إليها الشعب الفلسطيني لإقامة دولته، موضحًا أن الاعترافات الدولية بدولة فلسطين هي ثمرة الدماء الذكية التي أريقت على يد الاحتلال، ومعاناة الجرحى والأسرى الذين سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي.

حول المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن حالة الطقس

أكد محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 32 درجة مئوية، مشيرا إلى أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعةولكنها أفضل من التي كانت في فصل الصيف.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الأجواء معتدلة خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر، مؤكدا أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة تسجل 22 درجة مئوية.

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية، ولكن الفترة الأوى من افصل الخريف قد تكون إمتدادا لنهايات فصل الصيف.

هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ

أكد عبدالله شكري مدير إدارة  الاتصالات والشبكات بهيئة الإسعاف المصرية، أنه بمجرد تلقي بلاغ من المواطن على الخط الساخن الخاص بالهيئة 123 نحصل على كافة تفاصيل البلاغ.

الإسكان أحمد موسى الرئيس الفلسطيني الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

الإعلامية نسرين عكاشة

نسرين عكاشة: والدي المؤلف أسامة أنور عكاشة أب استثنائي ويعشق أسرته

وزير الزراعة

وزير الزراعة يكشف سبب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

الفنان محمد عبد الحافظ

بكاء محمد عبدالحافظ بسبب تذكره رحيل والده المخرج إسماعيل عبد الحافظ.. وعمرو الليثي : شوفت البر الحقيقي منك

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد