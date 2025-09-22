حول المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن حالة الطقس

أكد محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 32 درجة مئوية، مشيرا إلى أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعةولكنها أفضل من التي كانت في فصل الصيف.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الأجواء معتدلة خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر، مؤكدا أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة تسجل 22 درجة مئوية.

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية، ولكن الفترة الأوى من افصل الخريف قد تكون إمتدادا لنهايات فصل الصيف.