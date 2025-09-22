قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ممكن يطلقني.. زوجة مسلم ترد على شقيقته بعد الإساءة لها
ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.. وصية نبوية وكنز من الأذكار المستجابة
مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين
مقررة أممية: إسرائيل تجني أرباحًا من الإبادة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات مقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 33 22
العاصمة الإدارية 34 20
6 أكتوبر 33 20
بنها 32 22
دمنهور 31 22
وادي النطرون 33 22
كفر الشيخ 32 22
المنصورة 32 21
الزقازيق 33 22
شبين الكوم 32 21
طنطا 32 21
دمياط 30 24
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 34 21
السويس 33 22
العريش 30 21
رفح 29 20
رأس سدر 33 23
نخل 33 16
كاترين 31 14
الطور 32 24
طابا 33 20
شرم الشيخ 35 26
الإسكندرية 30 23
العلمين 29 20
مطروح 28 20
السلوم 31 20
سيوة 32 19
رأس غارب 34 24
الغردقة 35 25
سفاجا 35 25
مرسى علم 34 26
شلاتين 36 27
حلايب 33 29
أبو رماد 34 26
رأس حدربة 33 28
الفيوم 33 21
بني سويف 33 21
المنيا 33 20
أسيوط 34 20
سوهاج 35 23
قنا 36 24
الأقصر 37 24
أسوان 38 25
الوادي الجديد 36 20
أبوسمبل 38 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 29
المدينة المنورة 43 31
الرياض 39 26
المنامة 37 32
أبوظبي 39 30
الدوحة 41 32
الكويت 40 26
دمشق 33 18
بيروت 30 26
عمان 34 19
القدس 32 20
غزة 29 25
بغداد 37 20
مسقط 33 30
صنعاء 27 13
الخرطوم 37 27
طرابلس 31 23
تونس 34 21
الجزائر 25 17
الرباط 25 13
نواكشوط 34 25

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 28 07
إسطنبول 26 17
إسلام آباد 35 24
نيودلهي 35 25
جاكرتا 33 23
بكين 21 12
كوالالمبور 34 24
طوكيو 28 18
أثينا 28 16
روما 26 17
باريس 15 10
مدريد 21 10
برلين 17 07
لندن 17 10
مونتريال 23 16
موسكو 21 10
نيويورك 24 18
واشنطن 27 19
أديس أبابا 21 10

الظواهر الجوية شبورة مائية السواحل الأرصاد هيئة الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

فتاتين

القبض على شخصين و3 فتيات بتهمة عرض أنفسهم لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

ترشيحاتنا

محكمة

المشدد 10 سنوات للمتهمين بإحداث عاهة والتعدى علي الآخرين بالقليوبية

جانب من الجولة

رئيس جامعة بنها الأهلية يتفقد انتظام الدراسة بالكليات

جانب من الجولة

رئيس جامعة بنها يتفقد سير العملية التعليمية بكلية علوم الرياضة

بالصور

زيت الزيتون.. الذهب السائل يحمي صحتك ويعزز جمالك

فوائد زيت الزيتون
فوائد زيت الزيتون
فوائد زيت الزيتون

اليوم العالمي بلا سيارات 2025.. لماذا نحتفل به؟

اليوم العالمي بلا سيارات
اليوم العالمي بلا سيارات
اليوم العالمي بلا سيارات

طريقة عمل السمك المشوي بخلطة الثوم والهريسة في الفرن

سمك مشوي
سمك مشوي
سمك مشوي

فوائد قضاء الوقت مع العائلة.. سر السعادة والصحة النفسية

فوائد قضاء الوقت مع العائلة
فوائد قضاء الوقت مع العائلة
فوائد قضاء الوقت مع العائلة

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد