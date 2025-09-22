قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار شمالي مصر
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار شمالي مصر
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية؛ تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوجد فرص لسقوط أمطار ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

فيما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس ارشيفيه

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات المصرية

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الإدارية 34 20

6 أكتوبر 33 20

بنها 32 22

دمنهور 31 22

وادي النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 32 21

طنطا 32 21

دمياط 30 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 22

العريش 30 21

رفح 29 20

رأس سدر 33 23

نخل 33 16

كاترين 31 14

الطور 32 24

طابا 33 20

شرم الشيخ 35 26

الإسكندرية 30 23

العلمين 29 20

مطروح 28 20

السلوم 31 20

سيوة 32 19

رأس غارب 34 24

الغردقة 35 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 34 26

شلاتين 36 27

حلايب 33 29

أبو رماد 34 26

رأس حدربة 33 28

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 33 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 23

قنا 36 24

الأقصر 37 24

أسوان 38 25

الوادي الجديد 36 20

أبو سمبل 38 26

الطقس ودرجات الحرارة

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 29

المدينة المنورة 43 31

الرياض 39 26

المنامة 37 32

أبو ظبي 39 30

الدوحة 41 32

الكويت 40 26

دمشق 33 18

بيروت 30 26

عمان 34 19

القدس 32 20

غزة 29 25

بغداد 37 20

مسقط 33 30

صنعاء 27 13

الخرطوم 37 27

طرابلس 31 23

تونس 34 21

الجزائر 25 17

الرباط 25 13

نواكشوط 34 25

حالة الطقس بجنوب سيناء

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 28 07

إسطنبول 26 17

إسلام آباد 35 24

نيودلهي 35 25

جاكرتا 33 23

بكين 21 12

كوالالمبور 34 24

طوكيو 28 18

أثينا 28 16

روما 26 17

باريس 15 10

مدريد 21 10

برلين 17 07

لندن 17 10

مونتريال 23 16

موسكو 21 10

نيويورك 24 18

واشنطن 27 19

أديس أبابا 21 10

الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

بيراميدز

بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار في مصر يوم الإثنين 22-9-2025

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يجتمع مع قادة المنتدي الاقتصادي العالمي و الاتحاد العالمي لتيسير التجاره

الإسكان

الإسكان: طرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية

بالصور

طريقة عمل الكشري المصري على أصولة

طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري

هوندا تصنع دراجة كهربائية جديدة لـ كبار السن

هوندا
هوندا
هوندا

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ريفيان
ريفيان
ريفيان

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

