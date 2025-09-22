حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية؛ تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوجد فرص لسقوط أمطار ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

فيما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات المصرية

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الإدارية 34 20

6 أكتوبر 33 20

بنها 32 22

دمنهور 31 22

وادي النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 32 21

طنطا 32 21

دمياط 30 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 22

العريش 30 21

رفح 29 20

رأس سدر 33 23

نخل 33 16

كاترين 31 14

الطور 32 24

طابا 33 20

شرم الشيخ 35 26

الإسكندرية 30 23

العلمين 29 20

مطروح 28 20

السلوم 31 20

سيوة 32 19

رأس غارب 34 24

الغردقة 35 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 34 26

شلاتين 36 27

حلايب 33 29

أبو رماد 34 26

رأس حدربة 33 28

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 33 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 23

قنا 36 24

الأقصر 37 24

أسوان 38 25

الوادي الجديد 36 20

أبو سمبل 38 26

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 29

المدينة المنورة 43 31

الرياض 39 26

المنامة 37 32

أبو ظبي 39 30

الدوحة 41 32

الكويت 40 26

دمشق 33 18

بيروت 30 26

عمان 34 19

القدس 32 20

غزة 29 25

بغداد 37 20

مسقط 33 30

صنعاء 27 13

الخرطوم 37 27

طرابلس 31 23

تونس 34 21

الجزائر 25 17

الرباط 25 13

نواكشوط 34 25

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 28 07

إسطنبول 26 17

إسلام آباد 35 24

نيودلهي 35 25

جاكرتا 33 23

بكين 21 12

كوالالمبور 34 24

طوكيو 28 18

أثينا 28 16

روما 26 17

باريس 15 10

مدريد 21 10

برلين 17 07

لندن 17 10

مونتريال 23 16

موسكو 21 10

نيويورك 24 18

واشنطن 27 19

أديس أبابا 21 10