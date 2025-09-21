حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب سيناء..بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوبًا على مناطق من حلايب على فترات مقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينة حلايب على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 22

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 33 22

بنها 32 22

دمنهور 31 22

وادي النطرون 32 23

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 31 22

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 31 22

طنطا 32 23

دمياط 30 24

بورسعيد 30 25

الإسماعيلية 33 22

السويس 34 23

العريش 31 20

رفح 31 20

رأس سدر 34 23

نخل 31 15

كاترين 28 14

الطور 31 24

طابا 31 21

شرم الشيخ 35 26

الإسكندرية 30 23

العلمين 29 21

مطروح 28 23

السلوم 29 21

سيوة 32 19

رأس غارب 34 25

الغردقة 35 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 35 27

حلايب 34 29

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 34 28

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 33 20

أسيوط 34 21

سوهاج 35 23

قنا 36 24

الأقصر 37 24

أسوان 38 25

الوادي الجديد 36 21

أبوسمبل 38 25

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 40 30

المدينة المنورة 42 30

الرياض 40 26

المنامة 38 33

أبوظبي 40 29

الدوحة 41 31

الكويت 41 28

دمشق 33 16

بيروت 31 26

عمان 33 20

القدس 31 19

غزة 30 25

بغداد 35 19

مسقط 32 31

صنعاء 29 14

الخرطوم 36 26

طرابلس 30 22

تونس 33 22

الجزائر 27 19

الرباط 25 14

نواكشوط 33 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 26 07

إسطنبول 27 18

إسلام آباد 36 24

نيودلهي 35 26

جاكرتا 34 24

بكين 24 13

كوالالمبور 32 24

طوكيو 27 18

أثينا 29 16

روما 29 19

باريس 17 09

مدريد 21 10

برلين 16 07

لندن 17 07

مونتريال 25 18

موسكو 26 15

نيويورك 23 18

واشنطن 26 18

أديس أبابا 22 10