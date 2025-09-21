قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغندور: أزمات الزمالك قبل القمة "مقصودة أم صدفة؟"
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
بن جفير: سأقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل
الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
رئيس الكنيست الإسرائيلي يدين الاعتراف بالدولة الفلسطينية: ستامر اختار العار
الأمم المتحدة: اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين خطوة مهمة لحل الدولتين
انتهاء الصيف اليوم رسمياً.. موعد سقوط الأمطار والأجواء البادرة

بدء فصل الخريف
بدء فصل الخريف
رشا عوني

تشهد حالة الطقس تغييرات مفاجئة خلال الأيام المقبلة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد انتهاء فصل الصيف رسمياً لهذا العام، والأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة وما تحمله من انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على بعض المناطق . 

اليوم نهاية فصل الصيف2025

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن انتهاء فصل الصيف رسمياً اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر، وهو آخر أيام الصيف لهذا العام على أن يبدأ غداً فصل الخريف 2025 الأثنين 22 سبتمبر وذلك وفقاً لتوقعات التنبؤات الفصلية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تفاصيل حالة الطقس في الخريف

كما قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن غداً الأثنين يُعد البداية الرسمية لفصل الخريف، الذي يُعرف بأنه فصل الاعتدال في درجات الحرارة"، مشيرة إلى أن النصف الأول من الخريف قد يحمل معه بعض سمات فصل الصيف، حيث من المتوقع أن تشهد بعض الأيام درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية.

2
بدء فصل الخريف2025

أجواء باردة شتوية في النصف الثاني من الخريف

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن النصف الثاني من الخريف سيكون أكثر برودة وأقرب إلى أجواء الشتاء، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل منتظم خاصةً في المناطق الساحلية التي تشهد تقلبات جوية مفاجئة.

موعد سقوط الأمطار

و تشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للأرصاد أن معدلات سقوط الأمطار خلال خريف هذا العام حول المعدلات المناخية المعتادة، وفي بعض الأحيان عندما يتواجد منخفض جوى شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة الحالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحياناً في زيادة فرص سقوط الأمطار ونشاط قوى للرياح الهابطة أسفل السحب الرعدية على مناطق متفرقة.

منخفض السودان الموسمي

كما يتأثر أحياناً جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى سقوط أمطار قد تكون غزيرة أحيانا، والتي قد تؤدى إلى قرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

ملامح الخريف 2025 

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إن ملامح فصل الخريف لعام 2025 تتمثل في مناخ يتسم دائماً بالاعتدال في درجات الحرارة قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من فصل الخريف تتهيأ الفرصة أحياناً لتكون الشبورة المائية الكثيفة والتي قد تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

انتهاء فصل الصيف بداية فصل الخريف موعد بداية الشتاء حالة الطقس غدا درجات الحرارة اليوم

