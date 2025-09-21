قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكافل وكرامة 2025| مسار جديد للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الاثنين/ طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب سيناء.

بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوبآ على مناطق من حلايب على فترات مقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينة حلايب على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 32 22
العاصمة الإدارية 33 22
6 أكتوبر 33 22
بنها 32 22 
دمنهور 31 22 
وادي النطرون 32 23
كفر الشيخ 31 22
المنصورة 31 22 
الزقازيق 32 22 
شبين الكوم 31 22 
طنطا 32 23 
دمياط 30 24 
بورسعيد 30 25 
الإسماعيلية 33 22 
السويس 34 23 
العريش 31 20 
رفح 31 20 
رأس سدر 34 23 
نخل 31 15 
كاترين 28 14 
الطور 31 24 
طابا 31 21 
شرم الشيخ 35 26 
الإسكندرية 30 23 
العلمين 29 21 
مطروح 28 23 
السلوم 29 21 
سيوة 32 19 
رأس غارب 34 25 
الغردقة 35 25 
سفاجا 35 25 
مرسى علم 35 26 
شلاتين 35 27 
حلايب 34 29 
أبو رماد 35 26 
رأس حدربة 34 28 
الفيوم 33 21 
بني سويف 33 21 
المنيا 33 20 
أسيوط 34 21 
سوهاج 35 23 
قنا 36 24 
الأقصر 37 24 
أسوان 38 25 
الوادي الجديد 36 21 
أبوسمبل 38 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى 
مكة المكرمة 40 30
المدينة المنورة 42 30
الرياض 40 26
المنامة 38 33 
أبوظبي 40 29 
الدوحة 41 31 
الكويت 41 28
دمشق 33 16 
بيروت 31 26 
عمان 33 20 
القدس 31 19 
غزة 30 25 
بغداد 35 19 
مسقط 32 31
صنعاء 29 14
الخرطوم 36 26
طرابلس 30 22
تونس 33 22
الجزائر 27 19 
الرباط 25 14 
نواكشوط 33 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى 
أنقرة 26 07
إسطنبول 27 18
إسلام آباد 36 24
نيودلهي 35 26 
جاكرتا 34 24    
بكين 24 13 
كوالالمبور 32 24
طوكيو 27 18 
أثينا 29 16 
روما 29 19 
باريس 17 09 
مدريد 21 10 
برلين 16 07
لندن 17 07
مونتريال 25 18
موسكو 26 15 
نيويورك 23 18
واشنطن 26 18
أديس أبابا 22 10 

هيئة الأرصاد طقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الأنبا دوماديوس

تدشين مذابح ورسامة قمص جديد بإيبارشية 6 أكتوبر

مها هلالى

الإحتواء الشاملة تختار مستشارة وزيرة التضامن كإحدى الشخصيات الملهمة عالميا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد