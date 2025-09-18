قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الخريف يطرق الأبواب .. الأرصاد تعلن تحسن الطقس وانخفاض الحرارة | فيديو

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

يهتم المواطنون بمعرفة أحوال الطقس يوميًا، خاصة مع اقتراب فصل الخريف والشعور بالتحسن فى الأحوال الجوية تلك الفترة.

وفي تقرير جديد عرضه برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم في مصر وعدد من العواصم العربية والعالمية، اليوم الخميس. 
 

ووفقا للتقرير، فإن غدًا يوم الجمعة 20 سبتمبر بداية فصل الخريف، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار التحسن فى الأحوال الجوية، مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، على الرغم من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة أوقات معينة من اليوم.

وأكدت الهيئة، أن هناك نشاطًا للرياح فى الأيام القادمة، خاصة ساعات الليل والصباح الباكر، مع انخفاض تدريجي فى نسب الرطوبة. 

بيان بدرجات الحرارة بالمحافظات: 

القاهرة الكبري تسجل 34 درجة مئوية 

الإسكندرية تسجل 31 درجة مئوية

شرم الشيخ تسجل 37 درجة مئوية 

مطروح تسجل 29 درجة مئوية 

أسوان تسجل 39 درجة مئوية

درجات الحرارة فى الدول العربية: 

مكة المكرمة 39 درجة مئوية

الكويت تسجل 46 درجة مئوية 

القدس تسجل 29 درجة مئوية 

أبو ظبي تسجل 36 درجة مئوية 

الخرطوم تسجل 37 درجة مئوية 

درجات الحرارة فى الدول العالمية: 

أنقرة تسجل 21 درجة مئوية 

بكين تسجل 27 درجة مئوية 

باريس تسجل 24 درجة مئوية 

برلين تسجل 21 درجة مئوية 

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 18-9-2025، إذ يستمر التحسن النسبي في الأحوال الجوية والانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء.

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان لها أن الأحوال الجوية تشهد اليوم طقسا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره

ومن المتوقع ظهور شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحاً على مناطق من شمال الصعيد، وتكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.


 

فصل الخريف الأحوال الجوية حالة الطقس درجات الحرارة الطقس

