الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة تفاصيل حالة طقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 18-9-2025، إذ يستمر التحسن النسبي في الأحوال الجوية والانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء.

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان لها أن الأحوال الجوية تشهد اليوم طقسا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره

ومن المتوقع ظهور شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحاً على مناطق من شمال الصعيد، وتكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة بحسب هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35.

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33.

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 38.

جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 39.