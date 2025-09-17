المدير التنفيذي يكشف إنجازات نادي جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خلال اجتماع الجمعية العمومية لنادى جامعة حلوان والتي عقدت بحضور الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، أن النادي يشهد حاليًا نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية، في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز دوره كمركز رياضي واجتماعي.

وأوضح أن النادي بدأ في ميكنة إجراءات الحجز والتسجيل والدفع لأعضاء الأكاديميات، بما يواكب التحول الرقمي ويُسهل على المنتسبين الاستفادة من خدماته. كما تم تطوير القاعات، وزيادة إضاءة الملعب الرئيسي بالصالة المغطاة واستاد النادي، إلى جانب صيانة ملاعب الإسكواش وإنشاء ملاعب جديدة لرياضة البادل تنس.

وأوضح الدكتور قنديل أن النادي يسعى ليكون نموذجًا يحتذى به في كافة الجامعات المصرية، من خلال فتح أبوابه للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ليكون متنفسًا حقيقيًا ومنصة لاكتشاف الأبطال وتنمية قدراتهم، مشددًا على أهمية الدور الذي يلعبه النادي في دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز روح الانتماء داخل الجامعة.

واختتم حديثه قائلاً: "نحن نؤمن بأن الرياضة هي ركيزة أساسية في بناء الشخصية الجامعية، ونادي جامعة حلوان سيكون دائمًا في قلب هذا البناء".

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي أهم الإنجازات والتي تضمنت انشاء فروع لنادى جامعة حلوان بكلية علوم الرياضة بنين بالهرم، كلية علوم الرياضة للبنات بالزمالك، فرع كلية الهندسة بحلوان حيث شهد النادي طفرة نوعية في الأداء الرياضي والاجتماعي والخدمي تمثل في مدرسة أكاديميات (كرة القدم، الكاراتيه والتايكوندوا والملاكمة والتنس، كرة السلة، الكونغ فو، ألعاب القوى وجمباز ايروبك والاسكيت، الريشة الطائرة وتنس الطاولة، الإسكواش والبيسبول، المصارعة والألعاب الإلكترونية، الكالستنكس، الأكاديمية التعليمية)، كذلك تنظيم اختبارات أداء واكتشاف المواهب الرياضية، مبادرة "يلا رياضة" للمجتمع المدرسي المحيط.

ونفذ النادي عدد من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية منها تنفيذ برنامج الرحلات الصيفية بمشاركة واسعة من الطلاب والعاملين، تنظيم حفلات ترفيهية وثقافية وأمسيات رمضانية داخل النادي، مدرسة تحفيظ القرآن، المشاركة في قادرون بإبداع (6) طلاب، مشروع الفنان الصغير، مشروع رياضي للمرأة ( الزومبا والايروبكس)، مشروع نادي الطفل، مشروع أساسيات البرمجة، مشروع ذوى الإعاقة، مشروع المخترع الصغير، work speace، مشروع يومك عندنا. (500)،مشروع جيم رياضي، Kids Club، مشروع أطفالنا، Course uc math، تعليم الشطرنج، يوم ترفيهي للطلاب، يوم ترفيهي للأطفال أبناء العاملين بالجامعة، مسابقات تنافسية ( أفضل صورة - فوازير رمضان - توقع النتيجة - أفضل لوحة فنية) ٠

وتم إلقاء الضوء على العضويات المطروحة بالنادى وهي العضو المؤسس، والزائر، التابع، عضو الفرع، العضو المؤسسي، العضو الموسمي، العضو الموسمي للأجانب، العضو الرياضي، العضو الفخري.

كما تم عرض الأنشطة الطلابية والتدريبية منها دورة مدير الفعاليات الرياضية، دورة المدرب الشخصي، دورة تخطيط الموسم التدريبي في كرة القدم، دورة محلل الآداء في كرة القدم، تنظيم ورش عمل ومحاضرات لرفع الوعي الصحي والنفسي، التعاون مع كليات الجامعة لتوفير تدريبات صيفية للطلاب، مشروع مبادرة نادى جامعة حلوان لاكتشاف المواهب الرياضية، مبادرة دورات تنمية المهارات الدعم التعليم مدى الحياة.

وفي إطار الشراكات والتعاون تم توقيع عقد تعاون بين شركة المدن و نادي جامعة حلوان الإقامة ملعبين بادل تنس في فرع النادي داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل ثلاث ملاعب إسكواش من قبل شركة المدن. تم توقيع العقد بحضور وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، والأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة نادي جامعة حلوان ، وتم البدء في إنشاء ملاعب البادل في 2025/8/28 والتي تستغرق شهران للإنتهاء من الاعمال وبدء التشغيل.

عقد اجتماع الجمعية العمومية لنادى جامعة حلوان بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم، وعدد من ممثلي مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

