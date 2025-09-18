قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
نقيب المحامين: إصلاحات حقيقية في مشروع العلاج خلال الفترة المقبلة
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
مصادر فلسطينية: انقطاع الاتصالات في غزة وتقدم الدبابات شمال غرب القطاع
بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟
الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن سداسي الفريق.. شوبير يكشف التفاصيل
لولا يهاجم ترامب: لست إمبراطور العالم.. والبرازيل ستبحث عن شركاء بدائل
حكم الإيماء بدلا من السجود في الصلاة بسبب الزحام.. الإفتاء توضح
طقس الخميس: الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم
ترامب يوصي بتحقيق في تمويل "أنتيفا" ويصنّفها منظمة إرهابية كبرى
فقدان 61 مهاجراً سودانياً إثر غرق مركب قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الخميس: الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وقد تمتد بنسبة ضعيفة جدًا (20% تقريباً) على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وتنشط رياح على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

May be an image of text

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 23
العاصمة الإدارية 34 22
6 أكتوبر 35 22
بنهــــا 33 23 
دمنهور 32 22
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 33 22
المنصورة 33 23 
الزقازيق 34 23 
شبين الكوم 33 22
طنطا 33 22
دمياط 31 25
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 35 22
السويس 34 23
العريش 32 21
رفح 31 20
رأس سدر 35 24
نخل 32 15
كاترين 29 14
الطور 34 23
طابا 33 20
شرم الشيخ 37 27
الاسكندرية 31 22
العلمين 29 22
مطروح 29 22
السلوم 31 23
سيوة 34 20
رأس غارب 35 25
الغردقة 36 26
سفاجا 37 25
مرسى علم 36 26
شلاتين 38 27
حلايب 34 29
أبو رماد 35 26
رأس حدربة 34 28
الفيوم 34 22
بني سويف 34 21
المنيا 35 21
أسيوط 36 20
سوهاج 37 23
قنا 38 24 
الأقصر 39 25
أسوان 39 25
الوادي الجديد 37 24
أبوسمبل 38 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 39 29
المدينة 44 31 
الرياض 42 28
المنامة 39 31
أبوظبى 40 30
الدوحة 44 31
الكويت 45 29
دمشق 34 18
بيروت 30 27
عمان 29 18
القدس 28 18
غزة 29 23
بغداد 43 27
مسقط 35 30
صنعاء 24 14
الخرطوم 40 26
طرابلس 30 24
تونس 30 22
الجزائر 27 19
الرباط 32 21 
نواكشوط 33 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 21 09
إسطنبول 24 18
إسلام آباد 32 23
نيودلهي 32 26 
جاكرتا 31 23
بكين 27 14
كوالالمبور 32 24
طوكيو 34 21 
أثينا 27 21 
روما 31 17
باريس 26 12
مدريد 35 20
برلين 21 13
لندن 23 14
مونتريال 28 11
موسكو 18 09 
نيويورك 25 19
واشنطن 27 17
أديس أبابا 22 12
 

الأرصاد هيئة الأرصاد خبراء هيئة الأرصاد درجات الحرارة شبورة مائية أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

تطعيم

الصحة توضح تفاصيل وفاة طفلين بعد تلقي تطعيم الشهرين بالمنوفية

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

ترشيحاتنا

أسواق الخضروات والفاكهة

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة فى أسواق محافظة أسوان اليوم الخميس

طقس أسوان

تعرف على الطقس فى أسوان اليوم الخميس

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الخميس 18-9-2025

بالصور

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد