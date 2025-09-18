طقس الخميس: الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وقد تمتد بنسبة ضعيفة جدًا (20% تقريباً) على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وتنشط رياح على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الإدارية 34 22

6 أكتوبر 35 22

بنهــــا 33 23

دمنهور 32 22

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 22

المنصورة 33 23

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 33 22

طنطا 33 22

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 23

العريش 32 21

رفح 31 20

رأس سدر 35 24

نخل 32 15

كاترين 29 14

الطور 34 23

طابا 33 20

شرم الشيخ 37 27

الاسكندرية 31 22

العلمين 29 22

مطروح 29 22

السلوم 31 23

سيوة 34 20

رأس غارب 35 25

الغردقة 36 26

سفاجا 37 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 38 27

حلايب 34 29

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 34 28

الفيوم 34 22

بني سويف 34 21

المنيا 35 21

أسيوط 36 20

سوهاج 37 23

قنا 38 24

الأقصر 39 25

أسوان 39 25

الوادي الجديد 37 24

أبوسمبل 38 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 39 29

المدينة 44 31

الرياض 42 28

المنامة 39 31

أبوظبى 40 30

الدوحة 44 31

الكويت 45 29

دمشق 34 18

بيروت 30 27

عمان 29 18

القدس 28 18

غزة 29 23

بغداد 43 27

مسقط 35 30

صنعاء 24 14

الخرطوم 40 26

طرابلس 30 24

تونس 30 22

الجزائر 27 19

الرباط 32 21

نواكشوط 33 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 21 09

إسطنبول 24 18

إسلام آباد 32 23

نيودلهي 32 26

جاكرتا 31 23

بكين 27 14

كوالالمبور 32 24

طوكيو 34 21

أثينا 27 21

روما 31 17

باريس 26 12

مدريد 35 20

برلين 21 13

لندن 23 14

مونتريال 28 11

موسكو 18 09

نيويورك 25 19

واشنطن 27 17

أديس أبابا 22 12

