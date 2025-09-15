طقس اليوم | شديد الحرارة .. وشبورة وارتفاع أمواج

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم الأثنين ، ليكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر ،حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في أخرة.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الاثنين سيشهد شبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحا ،على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

طقس اليوم



أفادت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الإثنين سيظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية حتي القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

أشارت الهيئة ، إلى نشوب نشاط للرياح على بعض المناطق من شواطئ "مطروح –العلمين-الاسكندرية" ، مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج من 1.75 إلى 2.25 متر .

نوهت أن سيكون هناك اضطراب الملاحة البحرية ،على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 30 إلى 50 كم/س وارتفاع الأمواج 1.5 إلى 3 متر.

درجة الحرارة في القاهرة والمحافظات:

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 34 23

بنها 35 24

دمنهور 34 22

وادي النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 23

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 23

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 23

العريش 32 22

رفح 31 21

رأس سدر 36 23

نخل 35 17

كاترين 32 15

الطور 35 24

طابا 35 21

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 30 23

العلمين 30 23

مطروح 29 22

السلوم 32 22

سيوة 37 20

رأس غارب 38 26

الغردقة 37 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 38 28

شلاتين 41 29

حلايب 36 29

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 36 22

بني سويف 37 21

المنيا 37 22

أسيوط 38 21

سوهاج 39 23

قنا 42 25

الأقصر 42 26

أسوان 43 27

الوادي الجديد 40 23

أبوسمبل 42 27

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية:

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 43 32

المدينة المنورة 45 32

الرياض 40 26

المنامة 37 32

أبوظبي 39 30

الدوحة 38 31

الكويت 43 28

دمشق 34 18

بيروت 30 26

عمان 31 19

القدس 30 19

غزة 29 23

بغداد 41 25

مسقط 32 27

صنعاء 28 13

الخرطوم 41 29

طرابلس 30 23

تونس 33 21

الجزائر 28 21

الرباط 27 16

نواكشوط 33 25