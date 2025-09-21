الخريف يطرق الأبواب.. أجواء معتدلة نهارًا وتحذيرات من شبورة مائية صباحًا

مع اقتراب بداية فصل الخريف رسميًا، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تحسّن في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، حيث تشهد البلاد درجات حرارة معتدلة وأجواء أقرب إلى الخريفية، مع استمرار فرص التقلبات الجوية بين النهار والليل.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال هذه الأيام تشهد البلاد إعتدال فى الأحوال الجوية وقيم درجات الحرارة، حيث أنه فى أغلبها حول معدلاتها الطبيعية فى مثل تلك الفترة من العام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن بداية فصل الخريف غدا رسميا، ويستمر ثلاثة أشهر، لكن النصف الأول به وارد أن يكون فى بعض الأيام وجود درجات حرارة أعلي من المعدلات، وتبدأ تلك الفترة أن يكون بها تذبذب كبير بين يوم وأخر، وحتي بين النهار والليل.

وتابعت: “هناك سحب منخفضة ومتوسطة على مدار اليوم، خاصة فى الصباح الباكر، تحجب جزء من أشعة الشمس، وبالتالي يساعد على عدم إرتفاع قيم درجات الحرارة، ويجعلنا نشعر بالأجواء المعتدلة، ولكن مع تقدم ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس، نشعر بالأجواء الحارة، وبدأت تقل نسب الرطوبة ولكن ليس بالشكل الكبير”.

وأشارت إلى أن الأجواء في فترة الظهيرة تكون حارة رطبة فى معظم المحافظات، والعظمي بالقاهرة الكبري متوقع أن تصل من 30 إلى 33 درجة مئوية، وتكون المحسوسة ما بين ال34 وال35 نتيجة نسب الرطوبة، لافتة إلى أن درجات الحرارة ليلا بالقاهرة الكبري تسجل 22 درجة مئوية، والمدن الجديد تكون 20.

وتابعت: “اليوم من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح فى أغلب المحافظات، مما يجعل الجو أكثر إعتدالا، وأمس كان هناك سقوط أمطار في الأماكن الساحلية بالبحر المتوسط، واليوم تكون فرص الأمطار موجودة ولكن بكميات أقل عن أمس”.

وقالت: اليوم تقل سرعات الرياح، ويقل معها إرتفاع الأمواج على البحر المتوسط، ويكون معتدل مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية.

وطالبت بأخذ الحذر من الشبورة المائية بالفترة القادمة، خاصة فى ظل إنخفاض قيم درجات الحرارة الصغري.