قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026.. التفاصيل والشروط
تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل
محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟
شوبير: اتفاق بين الخطيب وياسين منصور على منصب نائب الرئيس
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية حق تاريخي لشعبنا
وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال
العمامة والحجاب يزينان الطابور الصباحي في معاهد الأزهرية الابتدائية بالغربية.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخريف يطرق الأبواب.. أجواء معتدلة نهارًا وتحذيرات من شبورة مائية صباحًا

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

مع اقتراب بداية فصل الخريف رسميًا، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تحسّن في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، حيث تشهد البلاد درجات حرارة معتدلة وأجواء أقرب إلى الخريفية، مع استمرار فرص التقلبات الجوية بين النهار والليل. 

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال هذه الأيام تشهد البلاد إعتدال فى الأحوال الجوية وقيم درجات الحرارة، حيث أنه فى أغلبها حول معدلاتها الطبيعية فى مثل تلك الفترة من العام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن بداية فصل الخريف غدا رسميا، ويستمر ثلاثة أشهر، لكن النصف الأول به وارد أن يكون فى بعض الأيام وجود درجات حرارة أعلي من المعدلات، وتبدأ تلك الفترة أن يكون بها تذبذب كبير بين يوم وأخر، وحتي بين النهار والليل.

وتابعت: “هناك سحب منخفضة ومتوسطة على مدار اليوم، خاصة فى الصباح الباكر، تحجب جزء من أشعة الشمس، وبالتالي يساعد على عدم إرتفاع قيم درجات الحرارة، ويجعلنا نشعر بالأجواء المعتدلة، ولكن مع تقدم ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس، نشعر بالأجواء الحارة، وبدأت تقل نسب الرطوبة ولكن ليس بالشكل الكبير”.

وأشارت إلى أن الأجواء في فترة الظهيرة تكون حارة رطبة فى معظم المحافظات، والعظمي بالقاهرة الكبري متوقع أن تصل من 30 إلى 33 درجة مئوية، وتكون المحسوسة ما بين ال34 وال35 نتيجة نسب الرطوبة، لافتة إلى أن درجات الحرارة ليلا بالقاهرة الكبري تسجل 22 درجة مئوية، والمدن الجديد تكون 20.

وتابعت: “اليوم من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح فى أغلب المحافظات، مما يجعل الجو أكثر إعتدالا، وأمس كان هناك سقوط أمطار في الأماكن الساحلية بالبحر المتوسط، واليوم تكون فرص الأمطار موجودة ولكن بكميات أقل عن أمس”.

وقالت: اليوم تقل سرعات الرياح، ويقل معها إرتفاع الأمواج على البحر المتوسط، ويكون معتدل مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية.

وطالبت بأخذ الحذر من الشبورة المائية بالفترة القادمة، خاصة فى ظل إنخفاض قيم درجات الحرارة الصغري.

الأرصاد هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة الشبورة المائية فصل الخريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

أمير قطر وروبيو

قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة

ترشيحاتنا

أرشيفية

دمار غزة يفضح صمت العالم.. إسرائيل توسع عملياتها وسقوط قتـ.ـلى بالعشرات

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

بالصور

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد