إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم
إلزام الشركات الكبرى بإنشاء حضانات لأبناء العاملات بقانون العمل الجديد
ضياء السيد: نحتاج مدربًا قادرًا على إدارة نجوم الأهلي قبل أي تعاقدات جديدة
نجم الزمالك السابق ينتقد أداء صفقات الأبيض ويؤكد: «شيكوبانزا» أول صفقة فاشلة
ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»
الإسماعيلي يدخل موسوعة جينيس.. محسن عبدالمسيح يكشف السبب الحقيقي في استقالته من مجلس الدراويش
ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن
رئيس الاتحاد السكندري: رحيل أحمد سامي لم يكن إقالة.. و26 ديسمبر موعد انتخابات المجلس
بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض
اليوم.. «مستأنف طنطا» تنظر محاكمة «أنوسة كوته» في واقعة إصابة عامل السيرك
مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله
رسالة للمواطنين في ندوة بدمياط.. سكك حديد مصر تطلق حملة توعية شاملة لحماية الأرواح والمرافق الحيوية
أخبار البلد

طقس اليوم | شبورة ورذاذ خفيف على هذه المناطق

طقس اليوم
طقس اليوم
قسم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن طقس اليوم الأحد ليكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر،حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخرة.

طقس اليوم 


أفادت هيئة الأرصاد الجوية ،أن سيشهد طقس اليوم الأحد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء .


أشارت هيئة الأرصاد ، إلى ظهور بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
وحول حالة البحر ، أفادت الهيئة أن طقس اليوم الأحد سيشهد اضطراب الملاحة البحرية ، على بعض المناطق من سواحل خليج السويس وسرعة الرياح 30 إلى 50 كم/س ،وارتفاع الأمواج 1.5 إلى 2.5 متر.
درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات
المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 34 22

بنها 32 22

دمنهور 31 22

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 32 23

طنطا 32 23

دمياط 30 24

بورسعيد 28 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 23

العريش 31 20

رفح 31 20

رأس سدر 36 23

نخل 31 15

كاترين 28 14

الطور 31 24

طابا 31 21

شرم الشيخ 34 26

الإسكندرية 30 22

العلمين 29 21

مطروح 28 22

السلوم 29 21

سيوة 30 19

رأس غارب 34 25

الغردقة 34 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 35 27

حلايب 34 29

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 34 28

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 34 21

سوهاج 35 23

قنا 36 24

الأقصر 37 24

أسوان 38 25

الوادي الجديد 37 21

أبو سمبل 38 25
 

الأرصاد الأرصاد الجوية طقس طقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية

