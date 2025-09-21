طقس اليوم | شبورة ورذاذ خفيف على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن طقس اليوم الأحد ليكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر،حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخرة.

طقس اليوم



أفادت هيئة الأرصاد الجوية ،أن سيشهد طقس اليوم الأحد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء .



أشارت هيئة الأرصاد ، إلى ظهور بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وحول حالة البحر ، أفادت الهيئة أن طقس اليوم الأحد سيشهد اضطراب الملاحة البحرية ، على بعض المناطق من سواحل خليج السويس وسرعة الرياح 30 إلى 50 كم/س ،وارتفاع الأمواج 1.5 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 34 22

بنها 32 22

دمنهور 31 22

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 32 23

طنطا 32 23

دمياط 30 24

بورسعيد 28 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 23

العريش 31 20

رفح 31 20

رأس سدر 36 23

نخل 31 15

كاترين 28 14

الطور 31 24

طابا 31 21

شرم الشيخ 34 26

الإسكندرية 30 22

العلمين 29 21

مطروح 28 22

السلوم 29 21

سيوة 30 19

رأس غارب 34 25

الغردقة 34 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 35 27

حلايب 34 29

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 34 28

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 34 21

سوهاج 35 23

قنا 36 24

الأقصر 37 24

أسوان 38 25

الوادي الجديد 37 21

أبو سمبل 38 25

