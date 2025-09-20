توضيح عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أمس واليوم شهدت بعض المحافظات الساحلية تساقط أمطار متفاوتة الشدة بين الخفيفة والمتوسطة، مثل مطروح والعلمين والإسكندرية، مع امتداد لكميات أقل من الأمطار في مناطق من شمال الوجه البحري.

امتداد منخفض جوي

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة عبر برنامج "حديث القاهرة" المذاع على شاشة قناة القاهرة والناس، أن هذه الأمطار جاءت نتيجة وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث بدأت الأمطار من ساعات الفجر واستمرت على مدار اليوم.

وأضافت منار غانم، أن هناك اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط بسبب زيادة سرعة الرياح، مما أدى إلى ارتفاع الأمواج التي بلغت 4 أمتار، خاصة في المنطقة الغربية من البحر المتوسط.

وشددت على أن يوم الإثنين المقبل يمثل البداية الرسمية لفصل الخريف، المعروف بسيد الفصول وفصل الاعتدال في درجات الحرارة، مع احتمال استمرار سمات فصل الصيف في النصف الأول من الخريف، حيث قد تشهد بعض الأيام حرارة أعلى من المعدلات، بينما يكون النصف الثاني من الخريف أقرب لأجواء الشتاء.

