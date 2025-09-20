قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرز الأحمر أم البني أم الأسود.. أيهما يساعد أكثر في إنقاص الوزن؟
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فلسطين على أبواب اعتراف دولي ورسالة حازمة لتل أبيب
باحث: نتنياهو يسابق الزمن لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
العالم ينتفض.. فرصة لإعادة إحياء الجهود الدولية الرامية لدعم الحقوق الفلسطينية
مصر وسنغافورة.. تعاون اقتصادي متزايد وموقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
كاف يحدد 18 أكتوبر موعدًا للسوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي
مصر تؤكد مجددا رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو حار رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو حار رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

 تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة والمؤدية من والى شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدينة حلايب، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينة حلايب على مُدد متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة الطقس

حالة البحر المتوسط

 حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

 حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

 حالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 34 22

بنها 32 22

دمنهور 31 22

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 22

حالة الطقس

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 32 23

طنطا 32 23

دمياط 30 24

بورسعيد 28 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 23

العريش 31 20

رفح 31 20

رأس سدر 36 23

نخل 31 15

كاترين 28 14

الطور 31 24

طابا 31 21

شرم الشيخ 34 26

الإسكندرية 30 22

العلمين 29 21

مطروح 28 22

السلوم 29 21

سيوة 30 19

رأس غارب 34 25

الغردقة 34 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 35 27

حلايب 34 29

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 34 28

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 34 21

سوهاج 35 23

قنا 36 24

الأقصر 37 24

أسوان 38 25

الوادي الجديد 37 21

أبو سمبل 38 25

حالة الطقس بالاسماعيلية

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 40 29

المدينة المنورة 42 30

الرياض 43 28

المنامة 37 31

أبوظبي 39 30

الدوحة 38 30

الكويت 41 29

دمشق 31 16

بيروت 32 27

عمان 31 19

القدس 31 18

غزة 31 25

بغداد 36 22

مسقط 32 29

صنعاء 28 13

الخرطوم 36 25

طرابلس 30 22

تونس 33 23

الجزائر 27 21

الرباط 28 18

نواكشوط 35 25

الطقس رابع أيام رمضان الثلاثاء 4 مارس 2025.. وتحذير بهذا الموعد

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 24 09

إسطنبول 26 17

إسلام آباد 35 22

نيودلهي 35 26

جاكرتا 33 24

بكين 28 16

كوالالمبور 34 25

طوكيو 29 21

أثينا 28 19

روما 31 16

باريس 21 12

مدريد 27 14

برلين 24 13

لندن 20 10

مونتريال 20 09

موسكو 19 13

نيويورك 22 14

واشنطن 25 15

أديس أبابا 20 13

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر حالة خليج السويس

لقاء وزير الدفاع
قافلة طبية
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
دايهاتسو ميرا موديل 1999
