الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة والمؤدية من والى شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدينة حلايب، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينة حلايب على مُدد متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

حالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 34 22

بنها 32 22

دمنهور 31 22

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 32 23

طنطا 32 23

دمياط 30 24

بورسعيد 28 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 23

العريش 31 20

رفح 31 20

رأس سدر 36 23

نخل 31 15

كاترين 28 14

الطور 31 24

طابا 31 21

شرم الشيخ 34 26

الإسكندرية 30 22

العلمين 29 21

مطروح 28 22

السلوم 29 21

سيوة 30 19

رأس غارب 34 25

الغردقة 34 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 35 27

حلايب 34 29

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 34 28

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 34 21

سوهاج 35 23

قنا 36 24

الأقصر 37 24

أسوان 38 25

الوادي الجديد 37 21

أبو سمبل 38 25

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 40 29

المدينة المنورة 42 30

الرياض 43 28

المنامة 37 31

أبوظبي 39 30

الدوحة 38 30

الكويت 41 29

دمشق 31 16

بيروت 32 27

عمان 31 19

القدس 31 18

غزة 31 25

بغداد 36 22

مسقط 32 29

صنعاء 28 13

الخرطوم 36 25

طرابلس 30 22

تونس 33 23

الجزائر 27 21

الرباط 28 18

نواكشوط 35 25

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 24 09

إسطنبول 26 17

إسلام آباد 35 22

نيودلهي 35 26

جاكرتا 33 24

بكين 28 16

كوالالمبور 34 25

طوكيو 29 21

أثينا 28 19

روما 31 16

باريس 21 12

مدريد 27 14

برلين 24 13

لندن 20 10

مونتريال 20 09

موسكو 19 13

نيويورك 22 14

واشنطن 25 15

أديس أبابا 20 13