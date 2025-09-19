أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.



استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.



ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5645 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4947 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4240 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 39576 جنيه.



واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.26 جنيه للبيع و 48.13 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 57.13 جنيه للبيع، و 56.96 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.92 جنيه للبيع، 65.73 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.86 جنيه للبيع، 12.83 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 158.26 جنيه للبيع، و 157.78 جنيه للشراء.



كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة.



وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، على الرغم من استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.

وأضافت أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، وأن العظمى على القاهرة تسجل اليوم 33 درجة، وأن اللاد تتأثر بامتداد لمنخفض جوي.

وأشارت إلى أن البلاد في فترة الظهيرة حارة رطبة، وأن معظم محافظات الجمهورية تشهد نفس الحالة الجوية، ولكن محافظات الجنوب تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة في فترة المساء تسجل 22 درجة، وأن اليوم هناك نشاط رياح سرعته تكون بين 30 إلى 40 كيلو في بعاض المحافظات، وأن سرعات الرياح نشاطها أقوى على البحر الأحمر.