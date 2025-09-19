قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يبحث مع شركة إماراتية زيادة التعاون فى الطاقة المتجددة
عمل شيال ووصيته لم تنفذ.. أسرار في حياة جميل راتب
سر مقولة المحمول قطعة من إسرائيل.. حكاية تطبيق يتسلل إلى هواتف سامسونج في الشرق الأوسط
عبر منصة إكس.. وزير دفاع الاحتلال يهدد زعيم ميليشيا الحوثي بالاغتيال
الزمالك يصرف مكافأت الفوز بمباريات الدوري للاعبين
إيرادات السينما أمس.. تفوق عمرو يوسف والشاطر بالمركز الثاني
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.
 

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.


ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5645 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4947 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4240 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 39576 جنيه.


واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.
بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.26 جنيه للبيع و 48.13 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 57.13 جنيه للبيع، و 56.96 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.92  جنيه للبيع،  65.73 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.86 جنيه للبيع، 12.83 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 158.26 جنيه للبيع، و 157.78 جنيه للشراء.


كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة.


وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، على الرغم من استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.

وأضافت أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، وأن العظمى على القاهرة تسجل اليوم 33 درجة، وأن اللاد تتأثر بامتداد لمنخفض جوي.

وأشارت إلى أن البلاد في فترة الظهيرة حارة رطبة، وأن معظم محافظات الجمهورية تشهد نفس الحالة الجوية، ولكن محافظات الجنوب تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة في فترة المساء تسجل 22 درجة، وأن اليوم هناك نشاط رياح سرعته تكون بين 30 إلى 40 كيلو في بعاض المحافظات، وأن سرعات الرياح نشاطها أقوى على البحر الأحمر.

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

خطيب المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي: القرآن الكريم أهدى كتاب أنزل من السماء

الجامع الأزهر

خطيب الأزهر: طلب العلم ليس مقصورا على الشريعة فقط.. فيديو

الدكتور ربيع الغفير

خطيب الأزهر: هكذا رفع الله الدرجات لأهل العلم في القرآن.. فيديو

بيطري الشرقية يفحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

