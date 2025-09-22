قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو عبر منصة الدول المقترضة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية
رئيس الوزراء يشارك في إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة
21 بلدية فرنسية ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع استعداد فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33
بسبب صلاح.. رسالة قوية من ميدو للقائمين على الكرة الذهبية
ما هو الدعاء أول الصلاة؟.. 4 صيغ وردت عن النبي
ماذا يعني اعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين؟
ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33

الارصاد الجوية - ارشفيفة
الارصاد الجوية - ارشفيفة
أ ش أ

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات مقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 33 22
العاصمة الإدارية 34 20
6 أكتوبر 33 20
بنها 32 22 
دمنهور 31 22 
وادي النطرون 33 22
كفر الشيخ 32 22
المنصورة 32 21 
الزقازيق 33 22 
شبين الكوم 32 21 
طنطا 32 21 
دمياط 30 24 
بورسعيد 31 25 
الإسماعيلية 34 21 
السويس 33 22 
العريش 30 21 
رفح 29 20 
رأس سدر 33 23 
نخل 33 16 
كاترين 31 14 
الطور 32 24 
طابا 33 20 
شرم الشيخ 35 26 
الإسكندرية 30 23 
العلمين 29 20 
مطروح 28 20 
السلوم 31 20 
سيوة 32 19 
رأس غارب 34 24 
الغردقة 35 25 
سفاجا 35 25 
مرسى علم 34 26 
شلاتين 36 27 
حلايب 33 29 
أبو رماد 34 26 
رأس حدربة 33 28 
الفيوم 33 21 
بني سويف 33 21 
المنيا 33 20 
أسيوط 34 20 
سوهاج 35 23 
قنا 36 24 
الأقصر 37 24 
أسوان 38 25 
الوادي الجديد 36 20 
أبوسمبل 38 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى 
مكة المكرمة 43 29
المدينة المنورة 43 31
الرياض 39 26
المنامة 37 32 
أبوظبي 39 30 
الدوحة 41 32 
الكويت 40 26
دمشق 33 18 
بيروت 30 26 
عمان 34 19 
القدس 32 20 
غزة 29 25 
بغداد 37 20
مسقط 33 30
صنعاء 27 13
الخرطوم 37 27
طرابلس 31 23
تونس 34 21
الجزائر 25 17 
الرباط 25 13 
نواكشوط 34 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى 
أنقرة 28 07
إسطنبول 26 17
إسلام آباد 35 24
نيودلهي 35 25 
جاكرتا 33 23    
بكين 21 12 
كوالالمبور 34 24
طوكيو 28 18 
أثينا 28 16 
روما 26 17 
باريس 15 10 
مدريد 21 10 
برلين 17 07
لندن 17 10
مونتريال 23 16
موسكو 21 10 
نيويورك 24 18
واشنطن 27 19
أديس أبابا 21 10 
 

الأرصاد طقس الحرارة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس أخبار الطقس

