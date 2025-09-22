هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ

أكد عبدالله شكري مدير إدارة الاتصالات والشبكات بهيئة الإسعاف المصرية، أنه بمجرد تلقي بلاغ من المواطن على الخط الساخن الخاص بالهيئة 123 نحصل على كافة تفاصيل البلاغ.

وقال عبد الله شكري في حواره على قناة " المحور "، :" بعد تلقي البلاغ يتم وضع البلاغ عليه وتحويله لغرفة العمليات المختصة لتحريك سيارة إسعاف لمكان البلاغ".



وأكمل عبد الله شكري :" غرفة العلميات المختصة تتابع البلاغات والحالات الطارئة ويتم تحريك السيارة ومتابعة سير سيارة الإسعاف لحين إتمام المهمة ".

ولفت عبد الله شكري :" نتابع أي شكوى يتقدم بها المواطن بسبب تأخير سيارة إسعاف ".

وتابع عبد الله شكري : بعد تلقي البلاغ يتم توجيه السيارة للتحرك خلال 90 ثانية فقط".